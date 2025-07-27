سيدات إنجلترا يطمحن للإطاحة بصمود إسبانيا في نهائي بطولة أمم أوروبا 2025

تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى ملعب مدينة بازل في سويسرا، حيث يقام الدور النهائي في بطولة أوروبا للسيدات بين أفضل فريقين أوروبيين في الجيل الحالي، إذ يتنافس منتخب إسبانيا الموحد الذي يتميز بالخططية والذكاء مع منتخب إنجلترا الموهوب بنفس القدر ولا يستسلم أبدا.

وتجاوز الفريقان الصعاب في طريقهما للنهائي، إذ كادت إسبانيا أن تفقد صانعة اللعب أيتانا بونماتي بسبب مخاوف من إصابتها بالتهاب السحايا قبل البطولة، كما اقترب فريق المدربة سارينا فيخمان من وداع البطولة مرتين في مرحلة خروج المغلوب، لكن المنتخب الإنجليزي واصل رحلته للنهائي بفضل بطلات شاركن في اللحظات الأخيرة.

وقالت ليا وليامسون قائدة إنجلترا في مؤتمر صحفي، أمس السبت: "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا للفوز على إسبانيا. أعتقد أنهن بحاجة أيضا إلى أن يكنّ في أفضل حالاتهن للفوز علينا".

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وتابعت: "أعتقد أن هناك احتراما كبيرا بين الفريقين، وسأتردد في تحديد الفريق الأقل حظا للفوز في هذا السيناريو".

ولم تلعب إنجلترا حاملة اللقب بشكل جيد في مبارياتها الخمس حتى الآن، لكنها أظهرت قدرة غريبة على انتزاع الفوز من بين فكي الهزيمة في مرحلة خروج المغلوب، في البداية بالفوز بركلات الترجيح على السويد ثم بفوزها بعد تأخرها في الوقت الإضافي على إيطاليا.

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كما عانت إسبانيا من بدايات بطيئة في العديد من المباريات، لكنها نجحت رغم ذلك في تحقيق انتصارات مقنعة في مبارياتها الخمس حتى الآن، بل ونجحت في نهاية المطاف في إيجاد طريقة لكسر دفاع منافسيها.

وقالت إيريني باريديس قائدة إسبانيا: "لدينا طريقة لعب خاصة وتدريب مميز ونتمتع بثقة كبيرة في أنفسنا. حتى إذا فزنا بالمباريات، هناك دائما أمور يمكننا تصحيحها، أمور نراها في الفيديو ونتدرب عليها، وهذه طريقتنا في العمل".

ويبدو فريق إسبانيا الذي سيخوض نهائي الغد أكثر انسجاما بكثير من الفريق الذي تغلب على إنجلترا 1-صفر في نهائي كأس العالم 2023، عندما قاطع عدد من أفضل لاعباته البطولة؛ بسبب نزاع مع الجهاز الفني والاتحاد المحلي.

ورغم فوز إسبانيا في تلك المباراة 1-صفر لتحرز لقبها الأول في البطولات الكبرى، فإن فريق المدربة مونسي تومي أعطى انطباعا أكثر بالوحدة في سويسرا، بعيدا عن السلبية التي أحاطت به في كأس العالم.

وجاءت الهزيمة الوحيدة لإسبانيا في آخر 14 مباراة على يد فريق فيخمان في دوري الأمم الأوروبية في فبراير شباط الماضي، ورغم ذلك ستكون المرشحة الأوفر حظا للفوز في المباراة النهائية، اليوم الأحد، لكن باريديس قالت إن مثل هذه التصنيفات لا تحدث فرقا كبيرا عندما تنطلق المباراة.

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وستقام المباراة النهائية، اليوم الأحد، على ملعب سان جاكوب-بارك في بازل.

وكان نهائي كأس أمم أوروبا 2024 للرجال جمع في 14 يوليو الماضي، أيضا إسبانيا وإنجلترا، وفاز فيه منتخب لاروخا (2 ـ 1) ليتوج باللقب.