كشفت تقارير إعلامية عن الفرصة الوحيدة المتاحة أمام الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النصر، للتواجد في نهائي السوبر السعودي ضد الهلال، بعد حصوله على الطرد في مواجهة التعاون، بنصف نهائي البطولة، باللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء.

ونال بروزوفيتش الكارت الأحمر في الدقيقة الـ93 من زمن المباراة، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي التعاون في لقاء نصف النهائي، ليغيب عن نهائي كأس السوبر السعودي، مساء يوم السبت المقبل.

وأثارت لقطة طرد نجم النصر جدلًا تحكيميًّا حيث أقر بعض المحللين السابقين بأنها لا تستحق سوى الكارت الأصفر.

وسجل النصر هدفًا في كل شوط ليفوز بثنائية نظيفة على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال في النهائي.

وتأهل الهلال، يوم الثلاثاء، إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وقال المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، في تصريحات تلفزيونية، عن حالة الطرد التي تعرض لها نجم النصر: "من حق الأندية أن تتقدم بأي طلب، سواء كان وجيها أو غير وجيه، وهذا حق مشروع لهم، ولكن هناك حالة واحدة فقط يُلغى فيها الطرد، إذا أقر طاقم حكام المباراة بعدم صحة هذه الحالة بعدما شاهدوها وأقرت لجنة الانضباط بإسقاط الكارت، وهنا يسقط الطرد".

وأضاف: "ولكن قانون كرة قدم يقول في المادة الخامسة إن قرارات الحكام ملزمة ونهائية بما فيها احتساب هدف غير صحيح أو هدف صحيح وألغي، ولذلك سيكون الحكم مُلزمًا إن لم يعترف الحكم، وهذا ما أتوقعه؛ لأن الحكام لن ينقضوا قرارهم في هذه الحالة، وهذا أمر مستحيل أن يفعله الحكم".