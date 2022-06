سيرينا وليامز عن فترة غيابها: لم أعتزل.. كنت بحاجة للتعافي على المستويين البدني والذهني

قالت سيرينا وليامز اليوم السبت إنها احتاجت للتعافي على المستويين النفسي والبدني خلال العام الصعب عندما أبعدتها الإصابات عن التنس وساورتها الشكوك بشأن العودة، حيث تستعد للمشاركة في ويمبلدون.

وتسببت إصابة في الساق في خروج سيرينا وليامز، البالغة عمرها 40 عاما، من الدور الأول في ويمبلدون العام الماضي، وهي البطولة التي نالت لقبها سبع مرات.

وأبلغت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الصحفيين ”لا أعلم، لم اعتزل، كنت بحاجة للتعافي على المستويين البدني والذهني. نعم، لم تكن لدي أي خطط حقا، لم أعلم متى يمكنني العودة، لم أعلم كيف سأعود“.

وتراجعت اللاعبة الأمريكية إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، واحتاجت إلى بطاقة دعوة للمشاركة في قرعة الدور الرئيسي في ويمبلدون.

Serena has her 👀 on number 24 #Wimbledon | @serenawilliams pic.twitter.com/X1LRyc9LVj

— Wimbledon (@Wimbledon) June 25, 2022