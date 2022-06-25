سيرينا وليامز عن فترة غيابها: لم أعتزل.. كنت بحاجة للتعافي على المستويين البدني والذهني

قالت سيرينا وليامز اليوم السبت إنها احتاجت للتعافي على المستويين النفسي والبدني خلال العام الصعب عندما أبعدتها الإصابات عن التنس وساورتها الشكوك بشأن العودة، حيث تستعد للمشاركة في ويمبلدون.

وتسببت إصابة في الساق في خروج سيرينا وليامز، البالغة عمرها 40 عاما، من الدور الأول في ويمبلدون العام الماضي، وهي البطولة التي نالت لقبها سبع مرات.

وأبلغت اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى الصحفيين ”لا أعلم، لم اعتزل، كنت بحاجة للتعافي على المستويين البدني والذهني. نعم، لم تكن لدي أي خطط حقا، لم أعلم متى يمكنني العودة، لم أعلم كيف سأعود“.

وتراجعت اللاعبة الأمريكية إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، واحتاجت إلى بطاقة دعوة للمشاركة في قرعة الدور الرئيسي في ويمبلدون.

واستعدت وليامز للبطولة، التي تنطلق يوم الإثنين، باللعب مع أُنس جابر في منافسات الزوجي في إيستبورن، قبل أن تضطر اللاعبة التونسية للانسحاب بسبب الإصابة عقب بلوغ دور الثمانية.

وأضافت وليامز: ”قلت لنفسي إنني سألعب في إيستبورن، لم أكن مستعدة لمنافسات الفردي لذا سألعب في الزوجي وأرى كيف سيكون الوضع، بالتأكيد ربما كان يمكنني المشاركة في منافسات الفردي هناك.

”لكن منافسات الزوجي كانت رائعة.. شعرت أنني مستعدة أكثر مما كنت أعتقد قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، لذا كانت مفاجأة، لكني قضيت وقتا ممتعا واستمتعت به، مجرد العودة إلى أرض الملعب كانت أمرا جيدا“.

وتلعب وليامز ضد الفرنسية هارموني تان في الدور الأول في ويمبلدون التي تنطلق يوم الإثنين.