بكاء أليوسكي بعد خسارة الأهلي أمام الرائد (فيديو)

بدا المقدوني إليان أليوسكي متأثرًا بخسارة فريقه الأهلي أمام الرائد 1/3 أمس الخميس في الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وبعد نهاية المباراة انتشر مقطع فيديو لإزغان أليوسكي وهو يغادر الملعب وكان اللاعب متأثرا بشكل واضح بعد الخسارة التي تقرب الفريق من الهبوط إلى دوري الدرجة الأدنى.

بكاء وتأثر اليوسكي بعد الخسارة 💔. pic.twitter.com/Oh3V9QZU19 — شبكة الأهلي (@AFC4NET) June 24, 2022

وخسر الأهلي 1/3 أمام الرائد وسجل للأخير عقيل بلغيث لاعب الأهلي السابق في الدقيقة 43، ورائد عبدالله الغامدي وكريم البركاوي في الدقيقتين 60 و83، في حين سجل كارلوس إدواردو هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 90+5.

وستكون المباراة الأخيرة للأهلي خارج أرضه أمام الشباب صاحب المركز الرابع، وتتوقف فرصة بقاء الأهلي في الدوري على نتائج منافسيه الستة في الجولة الأخيرة بشرط فوزه على الشباب في الرياض؛ لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه رسميا.

ويشتعل الصراع بين سبعة أندية في القاع على تجنب الهبوط للدرجة الثانية أدنى، وهي: الطائي (34 نقطة)، التعاون والرائد والفيصلي (33 نقطة)، الباطن (32 نقطة)، الأهلي والاتفاق (31 نقطة).

وحال فوزه على الشباب سيكون الأهلي بشكل كبير قد ضمن البقاء في دوري الأضواء؛ نظرا لأنه حينها سيصبح رصيده 34 نقطة وهو كما يُجمع العديد من المحللين والنقاد الرياضيين رصيد الأمان وعدم الهبوط لدوري الدرجة الثانية. ‏

وكان ‏عبدالرحمن الشعبي مراسل شبكة القنوات الرياضية السعودية (SSC) قد كشف أنه بعد مباراة الأهلي والشباب في الجولة الأخيرة، يوم الإثنين، سيصدر قرار بزيادة عدد الأندية السعودية للموسم القادم، وعدم نزول الأهلي.

وأوضح أنه في حالة صدور هذا القرار لن يهبط أي نادٍ في موسم 2021/2022، وبالتالي سيتواجد الأهلي في الموسم المقبل 2022/2023.