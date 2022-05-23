الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة لمتابعة اللقاء المرتقب الذي يجمع بين نادي الاتحاد وضيفه الهلال، مساء اليوم الإثنين، المؤجل من الجولة السابعة والعشرين للدوري السعودي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية على ملعب الجوهرة المشعة.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق فهد العتيبي عبر تقنية HD وبصوت المعلق أحمد النفيسة عبر تقنية SD.

ترتيب الفريقين

يتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة بعدما حقق 19 فوزا وتعادل 4 مرات وتلقى 3 هزائم.

وسجل الاتحاد 58 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري واستقبل 24 هدفا وهو أيضا صاحب أقوى دفاع بالدوري.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 55 نقطة بعدما حقق 16 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى 3 هزائم.. وسجل الهلال 53 هدفا واستقبل 26 هدفا.

وفاز الهلال في لقاء الدور الأول للدوري يوم 8 مارس الماضي بنتيجة 2-1.

ويحتاج الاتحاد للفوز بفارق هدفين من أجل حسم التتويج باللقب قبل 3 جولات من النهاية، بينما يتأجل الحسم حال فوز الهلال أو تعادله.

وحسم الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات آخرها موسم 2008 – 2009 ويحتل الهلال صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجا بالدوري السعودي برصيد 17 مرة منها آخر نسختين.

🦂 العقرب رومارينهو

⚽️ رجل المواعيد.. وصديق الشباك 🤷🏻‍♂️ هل سيضع بصمته في ⁧#الكلاسيكو⁩؟ pic.twitter.com/pBjQoSSLqW — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 22, 2022

أسلحة الاتحاد

يدخل الاتحاد المباراة باحثا عن الفوز على الهلال بفارق هدفين من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

واكتملت صفوف العميد بعودة المدافع المصري أحمد حجازي بعد إصابة طويلة تعرض لها في العضلة الضامة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أبعدته 3 شهور عن الملاعب.

ويعتمد الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق الاتحاد، على تشكيلة تضم حارس المرمى مارسيلو جروهي، وأمامه رباعي خط الدفاع أحمد حجازي وزياد الصحفي وحمدان الشمراني ومهند الشنقيطي.

ويقود خط الوسط فيليبي وبجواره برونو هنريكي، وأمامهما إيغور كورنادو مع ثنائي الأطراف رومارينيو وعبد العزيز البيشي في ظل إيقاف فهد المولد مع قدرات المهاجم عبدالرزاق حمدالله.

🦅 النسر إيغالو @ighalojude

🌟 هدّاف الهلال.. والدوري 🤷🏻‍♂️ هل ستكون له بصمة في #الكلاسيكو؟ pic.twitter.com/jPJp8mMhf5 — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 22, 2022

أوراق الهلال

يسعى الهلال بقيادة مديره الفني الأرجنتيني رامون دياز لتخطي آثار ضياع لقب كأس الملك على يد الفيحاء.

ويغيب عن صفوف الهلال ناصر الدوسري لاعب الوسط، بينما تحيط الشكوك بجاهزية الثنائي سلمان الفرج وغانغ هيون سو.

ويعتمد الهلال في تشكيلته التي تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف وأمامه رباعي الدفاع علي البليهي وغانغ هيون أو محمد جحفلي ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط عبد الله عطيف وبجواره سلمان الفرج أو مصعب الجوير، وعلى الأطراف ماتيوس بيريرا وسالم الدوسري مع ثنائي الهجوم موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

وقال مختار مختار مدرب الوحدة السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون صعبة فنيا، خاصة مع وجود العديد من النجوم المميزين.

وأشار إلى أن دياز يميل للاختراق من العمق مع تحركات إيغالو ومرونة ماريغا في الجانب الهجومي، موضحا أن الاتحاد لديه ثنائي هجوم أيضا مميز بقيمة حمدالله ورومارينيو وخلفهما كورنادو.