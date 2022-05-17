ترتيب دوري أدنوك.. اشتعال معركة البقاء بين الظفرة والعروبة بعد هبوط الإمارات

أحرز يوري سيزار هدفا من ركلة جزاء ليقود شباب الأهلي دبي للفوز 1-صفر على مضيفه الظفرة، في حين فاز العروبة بالنتيجة ذاتها على الإمارات، لتشتعل بينهما معركة البقاء في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وأصبح الصراع ثنائيا في آخر جولتين بين الظفرة والعروبة لبقاء أحدهما في دوري الأضواء بعد هبوط الإمارات بالفعل.

وجاء هدف البرازيلي سيزار في الدقيقة 70 ليرفع رصيد شباب الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 18 نقطة في المركز 12 أول مراكز الأمان.

وقلص العروبة، صاحب المركز قبل الأخير، الفارق مع الظفرة إلى نقطة واحدة بفضل هدف علي مدن في الدقيقة 52 من ركلة جزاء أيضا.

وتجمد رصيد الإمارات عند عشر نقاط قبل جولتين على النهاية ليودع المسابقة فعليا.

علي مدن يسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء

الإمارات 0-1 العروبة #الإمارات_العروبة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/FYpjf8J1b5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 17, 2022

وحسم العين اللقب الأسبوع الماضي بفوزه 5-صفر على الجزيرة حامل اللقب، وذلك قبل توقف البطولة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد.

وفي مباراة أخرى اليوم، خسر الوصل على أرضه 4-2 أمام عجمان ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع، متقدما بفارق الأهداف عن عجمان الذي يملك نفس رصيد النقاط ويليه في الترتيب.