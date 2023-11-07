لماذا يفضل محمد نور فوز رونالدو بهداف الدوري السعودي على ميتروفيتش؟
يفضل محمد نور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي سابقًا، فوز كريستيانو رونالدو لاعب النصر بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم، وليس ميتروفيتش مهاجم الهلال.
ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ12 هدافًا، ومن خلفه ميتروفيتش بـ9 أهداف ثم تاليسكا مهاجم النصر بـ8.
وقال نور، عبر برنامج دورينا غير، إنه يفضل فوز رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي بسبب دوره الكبير في مشروع الدوري السعودي القائم حاليًّا منذ انتقاله إلى نادي النصر.
وانتقل رونالدو إلى النصر الشتاء الماضي بعدما أعلن مانشستر يونايتد فسخ عقده بأثر فوري إثر خلافات مع إيريك تين هاغ مدرب الفريق وعدد من اللاعبين غير المعلنة أسماؤهم وإدارة النادي.
وشدد نور على أن تواجد رونالدو في الدوري السعودي ساعد على استقطاب عدد كبير من النجوم الكبار للمسابقة ما أسهم في ظهورها بشكلها الحالي.
ويضم الدوري السعودي حاليًّا مجموعة بارزة من نجوم كرة القدم العالمية الذين انضموا إلى أندية دوري روشن الصيف الماضي.
واختلف حسين عبدالغني نجم الأهلي والنصر السابق مع نور حول دور رونالدو، إذ يرى عبدالغني أن المشروع السعودي كان سيقام سواء في حضور رونالدو أو دونه.
لكن عبدالغني شدد أيضًا على تفاعل رونالدو الكبير خلال المباريات مع زملائه والجماهير.
وتحدث رونالدو أكثر من مرة عبر وسائل إعلام عن التطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي حاليًّا كما ركز على انضمام عدد كبير من النجوم إلى المسابقة بعدما سبقهم في تلك الخطوة.