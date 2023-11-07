لماذا يفضل محمد نور فوز رونالدو بهداف الدوري السعودي على ميتروفيتش؟

يفضل محمد نور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي سابقًا، فوز كريستيانو رونالدو لاعب النصر بلقب هداف الدوري السعودي هذا الموسم، وليس ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ12 هدافًا، ومن خلفه ميتروفيتش بـ9 أهداف ثم تاليسكا مهاجم النصر بـ8.

وقال نور، عبر برنامج دورينا غير، إنه يفضل فوز رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي بسبب دوره الكبير في مشروع الدوري السعودي القائم حاليًّا منذ انتقاله إلى نادي النصر.