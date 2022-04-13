محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول.. وكيفية تخطيه إحباط عدم التأهل لكأس العالم

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن مسألة تأخر تجديد عقده حتى الآن مع ليفربول، وما أحاط بالأمر من عديد التكهنات، كما كشف صلاح عن كيفية تخطيه إحباط عدم التأهل لكأس العالم 2022.

وقال صلاح في حوار مع قناة ”بي إن سبورتس“، يوم الأربعاء: ”هناك الكثير من الأحاديث عن عقدي، أنا في فترة مهمة وكذلك الفريق، لن أكون أنانيًا وأتحدث عن عقدي ومستقبلي الآن، نحن أمام الفترة الأهم في الموسم ويجب أن نكون في قمة تركيزنا“.

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023.

وأضاف: ”علاقتي رائعة بالنادي وجماهيره، دائما يقدمون لي الدعم منذ قدومي ويرون أنني أقدم كل ما لديّ من أجل الفريق، وسعدت كثيرا برؤية الجدارية التي رسمها جمهور ليفربول لي، إنه أمر رائع أن تشعر بتقدير الناس لك“.

وأردف: ”حلمي هو الفوز بدوري أبطال منذ أن كنت طفلا، وسبق لي أن جربته وعشت أحاسيس رائعة أثناء الاحتفالات بعد النهائي والسير وسط الجماهير بالمدينة“.

وأتم: ”جمهور ليفربول يريد دائما الفوز بلقب الدوري الإنجليزي وهو ما حققناه بالفعل من قبل، هذا لا يعني ألا نحاول الفوز به مجددا، لكن إذا كان يجب عليّ أن أختار بين البطولتين سأختار دوري الأبطال، ومتفائل بقدرتنا على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا، فزنا ببطولة أولى ونطمح للبطولتين، إذا خسرنا الرابعة لن نحزن وقتها“.

وينافس ليفربول نظيره مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل 7 مباريات على النهاية، وسيواجه نفس الفريق في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لاستضافة بنفيكا، مساء يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز ”الريدز“ بثلاثية مقابل هدف.

كأس العالم 2022

كما تطرق صلاح للحديث عن إخفاق التأهل للمونديال بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة الحاسمة، قائلا: ”بالتأكيد الأمر كان محبطا للغاية، أجلس مع نفسي وأفكر كثيرا، وأعلم أن الحزن سيستمر، ولكنني قررت أن أواصل التركيز مع فريقي لمحاولة إنهاء الموسم بأفضل شكل“.

وعن علاقته بزميله السنغالي ساديو ماني، شدد صلاح: ”لم أتحدث مع ماني إلا بعد العودة إلى ليفربول، لم نتطرق لأي تفاصيل بخصوص مباراة مصر والسنغال، وكل منا يقدر مشاعر الآخر“.