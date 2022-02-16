مانشستر سيتي ينذر ناديًا من تشيلي يستخدم علامته التجارية

أشارت تقارير صحفية من تشيلي إلى أن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أرسل خطابًا رسميًا إلى نادي سانتياغو سيتي المنافس في الدرجة الثالثة يحذره فيها من استخدام علامة تجارية مشابهة لتلك المملوكة لحامل لقب البريميرليغ.

وفي العام 2015، بدأ مانشستر سيتي تصويتًا للمشجعين بين حاملي التذاكر الموسمية للنادي وأعضاء النادي، حيث خططوا لتغيير علامة النادي القديمة إلى تصميم جديد.

ومع تفضيل غالبية مشجعي مانشستر سيتي تغيير العلامة التجارية للنادي، بدأ النادي الإنجليزي إعادة تصميم رائعة للعلامة بدأت بالفعل مع انطلاق، موسم 2016/17 – بالتزامن مع تعيين الإسباني بيب غوارديولا مديرًا فنيًا للفريق.

وفي حين أن العلامة الحالية تم تبنيها بأغلبية ساحقة من قبل الجماهير، فقد انزعج النادي وجماهيره من استخدام أحد الأندية الأخرى تصميم مماثل دون موافقة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لتقرير جديد في صحيفة La Tercera الصادرة في سانتياغو عاصمة تشيلي في أمريكا الجنوبية، فقد ”هدد“ مانشستر سيتي نادي سانتياغو سيتي المنافس في دوري الدرجة الثالثة بسبب استخدام علامة مماثلة لعلامة النادي التجارية، عبر إرسال خطاب رسمي.



وأكدت الرسالة التي نقلتها ”La Tercera“ عن محامي مانشستر سيتي إلى سانتياغو سيتي مخاوف الجانب الإنجليزي فيما يتعلق باستخدام علامات تجارية مماثلة لعلامته.

وأكد نادي مانشستر سيتي أيضًا أنه لا يوجد نادٍ تشيلي ضمن مجموعة ”سيتي لكرة القدم“ حاليًا، و“لا يمكن لكم استخدام علامة مشابهة لعلامتنا التجارية، ولنا الحق بحماية علامتنا من خلال فرض حقوق الملكية الصناعية“.

واستكملت الرسالة الموجهة إلى سانتياغو سيتي بمطالبته ”بالتوقف فورًا عن استخدام هذه العلامة أو أي علامة أخرى مشابهة في جميع المنتجات والخدمات والمواد الإعلانية والترويجية، بما في ذلك الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي“.

وردًا على الرسالة التي أرسلها الفريق القانوني إلى مانشستر سيتي إلى سانتياغو سيتي، أقرَّ النادي التشيلي بالتفاصيل، ووافق على إجراء التغييرات المطلوبة على علامته لتجنب تشابهها مع العلامة التجارية لمجموعة سيتي لكرة القدم.

وسحق مانشستر سيتي مضيفه سبورتنغ لشبونة البرتغالي 5-صفر في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، في لشبونة، ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية للبطولة الوحيدة التي تنقص خزائن مانشستر سيتي.