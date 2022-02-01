سيناريوهات تأهل منتخبات الإمارات ولبنان والعراق للملحق المؤهل لكأس العالم

سقط منتخب الإمارات أمام مضيفه إيران بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على إستاد آزادي في طهران، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعزز منتخب إيران صدارته لترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة من 8 مباريات، بينما بقي منتخب الإمارات في مركزه الثالث في الترتيب برصيد 9 نقاط.

وضمن المجموعة نفسها يوم الثلاثاء أيضاً، فازت كوريا الجنوبية على سوريا 2-0.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول على بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم، في حين تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي.

ويحتاج منتخب الإمارات إلى حصد 4 نقاط من مبارياته المقبلة لضمان الملحق دون النظر في نتائج باقي المنتخبات، ولو حقق 3 نقاط سيضمن الملحق بشرط عدم تفوّق منتخب لبنان بفارق الأهداف مع نهاية التصفيات.

ويواجه المنتخب الإماراتي في مباراتيه المقبلتين نظيره العراقي ثم كوريا الجنوبية.

#منتخب_الإمارات يخسر أمام إيران 1-0 في #تصفيات_كأس_العالم_2022 ويحتفظ بحظوظه في التأهل إلى الملحق الآسيوي المؤهل ل #كأس_العالم pic.twitter.com/vDUJPdGwEB — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) February 1, 2022

وتقام الجولة التاسعة من منافسات المجموعة يوم 24 آذار/مارس المقبل، حيث يلتقي العراق مع الإمارات، ولبنان مع سوريا، وكوريا الجنوبية مع إيران.

ويتبقى مقعد واحد في هذه المجموعة الآسيوية الأولى ليُحسَم، وهي بطاقة المُلحق، وستكون عربية بنسبة 100%، إذ تتنافس عليها منتخبات الإمارات (9 نقاط)، لبنان (6 نقاط)، العراق (5 نقاط).

جاء ذلك بعد أن تعادل لبنان أمام ضيفه العراق بهدف لكل فريق اليوم الثلاثاء.

ويلعب ثالث المجموعة الآسيوية الأولى أمام ثالث المجموعة الآسيوية الثانية في الملحق.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.