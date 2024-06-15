إسبانيا تسحق كرواتيا بثلاثية في افتتاح المجموعة الثانية ليورو 2024

استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوز كبير 3-صفر على كرواتيا اليوم السبت في الاستاد الأولمبي ببرلين في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضا لقاء إيطاليا حاملة اللقب مع ألبانيا.

وحققت إسبانيا بذلك ثالث انتصار لها مقابل هزيمة واحدة في سجل مبارياتها بنهائيات بطولة أوروبا أمام كرواتيا التي أحرزت المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.

وشهدت مباراة اليوم رقما قياسيا للاعب إسبانيا لامين يامال الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها، إذ خاض مباراة اليوم وعمره 16 عاما و338 يوما.

وعززت إسبانيا تقدمها بالهدف الثاني في الدقيقة 32، إذ قدم الأمين جمال جهدا فرديا ومرر الكرة إلى بيدري الذي وجهها إلى فابيان رويز ليراوغ الدفاع ثم يسدد الكرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وكادت كرواتيا أن تقلص الفارق في الدقيقة 34، حينما سدد مارسيلو بروزوفيتش كرة خطيرة وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.