اقترح الاتحاد الإسباني لكرة القدم 11 ملعبا مرشحا لاستضافة مباريات كأس العالم 2030، بينها ملاعب أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد.

وقال الاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، إن إسبانيا، التي ستشارك في استضافة البطولة مع البرتغال، والمغرب، بالإضافة للأرجنتين، وأوروغواي، وباراغواي التي تستضيف البطولة المئوية، سيكون لديها 45 ملعبا إضافيا كمقرات تدريبية للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وتشمل أندية دوري الدرجة الأولى الإسباني الأخرى التي أدرجت ملاعبها المحلية في القائمة أندية إشبيلية، وملقة، وريال سوسيداد، وأتلتيك بيلباو، ولاس بالماس، وإسبانيول الصاعد حديثا.

ولم يتم ضم ملعب ميستايا في فالنسيا، رغم أنه خامس أكبر ملعب في الدوري الإسباني بسعة 49430 متفرجا في قائمة الملاعب المحتملة.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: "من أجل تحديد الملاعب تم تحليل الاحتمالات كلها بما في ذلك خيار التوسع إلى 13 ملعبا، وهو خيار يجب أن يُتَّخَذ بالإجماع من قبل الاتحادات الثلاثة".

وأضاف الاتحاد أن البطولة ستضم 20 ملعبا كحد أقصى.

وأعلن المغرب العام الماضي عن خطط لبناء ملعب بالقرب من الدار البيضاء، وتحديث ستة ملاعب أخرى قبل كأس العالم.