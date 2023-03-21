كريستيانو رونالدو يعود إلى البرتغال "مشبعًا بإكسير الشباب"

ويحمل رونالدو (38 عاما)، الذي انتقل إلى نادي النصر السعودي عقب كأس العالم، الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف على صعيد كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفا. وسجل رونالدو حتى الآن تسعة أهداف في دوري روشن بينها "هاتريك" في مباراة واحدة.

وقالت الصحيفة الإسبانية في تقرير موسع عن انضمام رونالدو لتشكيلة البرتغال: "عاد رونالدو لتشكيلة البرتغال مشبعًا بإكسير الشباب ومن الطاقة الجديدة. يخوض كريستيانو رونالدو أول فترة توقف دولية في عام 2023 ويبدو عمره 20 عاما مقارنة باللاعب البالغ من العمر 38 عامًا الذي هو عليه حقًا".

وأضافت: "أدى انتقاله إلى السعودية واللعب مع النصر إلى تخفيف الكثير من الضغط الإعلامي عليه، حيث كان يواجه صعوبة في التأقلم مع هذا الضغط في فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد. بالإضافة إلى ذلك فإن زيارة روبرتو مارتينيز المدرب البرتغالي الجديد إلى المملكة العربية السعودية، تزامنا مع كأس السوبر الإسبانية الذي أقيم هناك، سمحت له بالتحدث مع المدرب واتخاذ قراره بالاستمرار في ارتداء قميص المنتخب الوطني الذي لعب له 196 مباراة سجل 118 هدفا، وهو رقم قياسي تاريخي".