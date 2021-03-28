شاهد: جماهير الرجاء البيضاوي تطالب برحيل مجلس الإدارة والجهاز الفني (فيديو وصور) ‎

خرجت جماهير فريق الرجاء المغربي، في مظاهرة أمام مقر النادي، اعتراضا على سوء النتائج وتردي أوضاع الفريق في الفترة الأخيرة.

وهتفت الجماهير أمام ملعب ”الوزيس“ للمطالبة برحيل مجلس الإدارة بسبب تفريغ الفريق من أبرز نجومه والإصرار على استمرار المدرب جمال السلامي

ويحتل الرجاء المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن الوداد المتصدر بـ22 نقطة من 9 مباريات.

كما ودع الرجاء دوري أبطال أفريقيا بشكل درامي، بعدما خسر في إياب دور الـ32 أمام فريق تونجيث بطل السنغال المغمور، بضربات الترجيح، لينتقل إلى اللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وطالبت جماهير نادي الرجاء الرياضي برحيل مدرب الفريق، جمال السلامي بشكل عاجل.

ورفع أنصار النادي شعارات مطالبة برحيل مجلس الإدارة، متهمين إياه بالفشل في تدبير أمور الفريق، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وبسبب هذه المظاهرات نقل فريق الرجاء الأول لكرة القدم، تدريباته خارج ملعب ”الوزيس“ ونقلها إلى مدينة المحمدية للتحضير لمواجهة بيراميدز المصري ضمن جولات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتساوى الرجاء مع بيراميدز في ترتيب المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالكونفدرالية، ولدى كل منهما 6 نقاط من مباراتين.