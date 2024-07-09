مشادة بين هاني حتحوت ورئيس مودرن سبورت بسبب أحمد رفعت (فيديو)

نشبت مشادة كلامية، بين الإعلامي المصري هاني حتحوت، ووليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، على خلفية، وفاة أحمد رفعت نجم الفريق.

وكان رفعت وافته المنية، يوم السبت، متأثرًا بالأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها خلال مباراة مودرن فيوتشر – قبل تحويل اسمه إلى مودرن سبورت - والاتحاد السكندري، وتوقفت عضلة القلب لمدة 45 دقيقة قبل إعادة إنعاشه.

وكانت إدارة نادي مودرن سبورت المنافس في الدوري المصري لكرة القدم، فرضت الحظر الإعلامي على كل منظومته، ومنعت التعليق على وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

أخبار ذات علاقة فريق تونسي وحيد وجّه رسالة تعزية لنادي مودرن سبورت وأسرة أحمد رفعت

ولكن كسر رئيس نادي مودرن سبورت الحظر الإعلامي، وقرر إجراء مكالمة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، لتنتهي بمشادة بين الطرفين.

المشادة بدأت عندما توجه هاني حتحوت بسؤال، قائلًا: "واثق من موقف ابنك اللي هو مودرن سبورت في هذه القضية؟"، ليرد وليد دعبس: "واثق من الموقفين، موقف ابني، وابني اللي قاله أحمد رفعت، لو عمال تاخد في كلام أحمد رفعت كله نسيت ليه إنه قال الراجل ده مش رئيس نادي ده أبويا".

ورد حتحوت قائلا: "ببساطة أنا واقف عند نقطة واحدة وهي الضغط على رفعت وأدى بحسب اللاعب إلى وفاته أنا ميهمنيش الكويس اللي في القصة اللاعب قال أنا أموت".

وقاطع دعبس كلام حتحوت قائلا: "الظاهر أنت برضو بتحاول تحور الحوار، بقولك الراجل قال ده أبويا مش كلمة حلوة، أبويا دي كلمة كبيرة يا أستاذ"، ليرد حتحوت مجددا قائلا: "موت رفعت أكبر يا دكتور، والمسؤول عن موته لازم يحاسب"، ليرد دعبس من جديد قائلا: "بالفكر ده دمرتوا الإعلام مش عايزين حد يتكلم".

وعاد حتحوت ليوجه سؤاله إلى رئيس مودرن سبورت قائلا: "هل تم استدعاؤك إلى تحقيق خلال الأيام الماضية؟"، ليرد وليد دعبس: "أنا أروح تحقيق؟ ليه إن شاء الله؟، على أساس إيه مش في لجان قانونية.. إيه الكلام الفارغ ده، أنتم يا جماعة بقيتوا تقولوا كلام فارغ في فارغ، أنتم مش إعلام أنتم مأجورون"، ثم يغلق الهاتف.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أعلن تكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، بالتحقيق في الملابسات كافة وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل إلى الإمارات للإعارة لفريق الوحدة.

وتوفي رفعت السبت عن عمر ناهز 31 عامًا نتيجة مشاكل في القلب، بدأت بسقوطه على أرض الملعب، خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تلفزيونية، ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت فيه؛ ما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له رفعت في مقابلة تلفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.