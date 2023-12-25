تقرير: رابطة الدوري السعودي تدرس زيادة عدد مقاعد الأجانب إلى 10 لاعبين

ويُسمح للأندية في الدوري السعودي حاليًا بتسجيل ثمانية لاعبين غير سعوديين في فرقها لهذا الموسم.

ونشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن هناك محادثات بين الأندية، والتي ستحتاج إلى التصديق عليها، لزيادة عدد الأجانب إلى 10؛ الأمر الذي من شأنه أن يعطي مرونة في السوق عندما تستمر في التعاقدات الجديدة.

وقالت الصحيفة إن "زيادة عدد الأجانب يعني أن الاستغناء عن اللاعبين للخارج سيكون أقل مشكلة عندما يتوجه الوافدون الجدد إلى الدوري السعودي، مستشهدة بموقف تعاقد النصر مع رونالدو، آنذاك تم بيع المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر إلى بشكتاش لإفساح المجال للمهاجم البرتغالي.

وأضافت: "أدى إنفاق لأندية في الدوري السعودي إلى صعوده لمنافسة الدوريات الخمسة الكبرى من حيث الإنفاق خلال النافذة الصيفية، حيث انضمت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الفرنسي والدوري الألماني والدوري الإيطالي؛ وهذا يعني خروج الدوري الإسباني من المراكز الخمسة الأولى".