لماذا نصح مولر زملاءه بـ"عقلية السمكة الذهبية"؟

رسالة مولر جاءت بعد خروج بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا ووداع كأس ألمانيا، ولا يتبقى للفريق سوى بطولة الدوري.

وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند.

وقال مولر في رسالته إلى زملائه: "عقلية السمكة الذهبية هي الآن أمر اليوم، يجب أن نكون بذاكرة 10 ثوانٍ فقط".

وأضاف: "التطلع إلى الأمام هو أمر اليوم، هذا ينطبق علينا الآن، في المرحلة الحالية يتعين علينا نسيان المباريات والتجارب السابقة والتركيز على ما هو مهم الآن".

ووفقا للاعتقاد السائد، تحظى السمكة الذهبية بذاكرة ضعيفة للغاية، وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بشيء في ذاكرتها لأكثر من ثوان.