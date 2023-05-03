لماذا نصح مولر زملاءه بـ"عقلية السمكة الذهبية"؟
وجّه توماس مولر قائد نادي بايرن ميونخ الألماني، رسالة إلى زملاؤه في الفريق البافاري، مع اقتراب نهاية الموسم والمنافسة الشديدة على درع الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند، مطالبا إياهم باتباع عقلية "السمكة الذهبية".
رسالة مولر جاءت بعد خروج بايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا ووداع كأس ألمانيا، ولا يتبقى للفريق سوى بطولة الدوري.
وقبل أربع مراحل من نهاية الموسم، يتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند.
وقال مولر في رسالته إلى زملائه: "عقلية السمكة الذهبية هي الآن أمر اليوم، يجب أن نكون بذاكرة 10 ثوانٍ فقط".
وأضاف: "التطلع إلى الأمام هو أمر اليوم، هذا ينطبق علينا الآن، في المرحلة الحالية يتعين علينا نسيان المباريات والتجارب السابقة والتركيز على ما هو مهم الآن".
ووفقا للاعتقاد السائد، تحظى السمكة الذهبية بذاكرة ضعيفة للغاية، وبالتالي لا يمكنها الاحتفاظ بشيء في ذاكرتها لأكثر من ثوان.
وتحدث مولر عن شهر أبريل واصفا إياه بأنه حمل خيبة أمل كبيرة للمدير الفني توماس توخيل الذي تولى تدريب بايرن في أواخر مارس؛ وذلك نظرا لخروج الفريق خلالها من بطولتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.
وقال مولر عن هذا الأمر: " ليس الوقت المناسب للتحقيق على نطاق واسع في أسباب حدوث ذلك... الآن نتمتع بفرصة التقدم في الصراع على اللقب".
ويخوض بايرن مباراته المقبلة في الدوري أمام فيردر بريمن، مساء السبت، بينما يلتقي بوروسيا دورتموند مع فولفسبورغ، مساء الأحد.