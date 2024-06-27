رد فعل رونالدو بعد الخسارة أمام جورجيا (صور)

وتغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال، أمس الأربعاء، ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.

ولكن عقب المباراة قرر رونالدو، الاستمتاع بحياته مع عائلته، وقرر قضاء "وقت عائلي"، بعد الهزيمة المفاجئة أمام جورجيا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورًا، ظهر فيها رونالدو، مع ابنته الصغرى، وهما يقضيان وقت مرح.

وظهر رونالدو وهو يستمتع بفنجان من القهوة بينما كان يحمل إحدى بناته الصغيرات في حجره.