رد فعل رونالدو بعد الخسارة أمام جورجيا (صور)
ترك البرتغالي كريستيانو رونالدو، هزيمة منتخب بلاده أمام جورجيا أمس الأربعاء، في ختام دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية، وراء ظهره، وقرر الاستمتاع مع عائلته.
وتغلبت جورجيا 2-صفر على البرتغال، أمس الأربعاء، ولحقت بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك في أول مشاركة لها ببطولة كبرى.
ولكن عقب المباراة قرر رونالدو، الاستمتاع بحياته مع عائلته، وقرر قضاء "وقت عائلي"، بعد الهزيمة المفاجئة أمام جورجيا.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورًا، ظهر فيها رونالدو، مع ابنته الصغرى، وهما يقضيان وقت مرح.
وظهر رونالدو وهو يستمتع بفنجان من القهوة بينما كان يحمل إحدى بناته الصغيرات في حجره.
وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها من صدارة المجموعة السادسة إثر الفوز 2-1 على التشيك و3-صفر على تركيا، وستلتقي في دور الستة عشر مع سلوفينيا.
ولم يسجل رونالدو بعد في البطولة، على الرغم من قيامه بتصويب عدد من التسديدات على المرمى، مع تزايد إحباطه في كل مباراة.