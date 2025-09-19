لن نكون أبطالًا بمدرجات فارغة.. جيسوس يوجه رسالة نارية لجمهور النصر

وجّه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر السعودي، رسالة عاجلة إلى جماهير فريقه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد فريق الرياض.

ويلعب النصر ضد الرياض، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، مع فيما يحتل الرياض المركز العاشر بـ3 نقاط.

رسالة نارية من جيسوس للجماهير

لم يتردد المدرب البرتغالي في توجيه رسالة واضحة للجماهير، قال فيها: "نحتاج إلى دعم الجماهير، فلا يوجد فريق في العالم يصل إلى القمة دون جماهيره".

وجاءت تصريحات جيسوس على خلفية التواجد الجماهيري الضعيف في المباراة الماضية للنصر أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا 2.

وفاز النصر في تلك المباراة بخماسية نظيفة.

وأكد أن النصر لا يغيب عن قائمة الفرق الكبيرة، لكن تحقيق الألقاب مرهون بالتواجد الجماهيري الكثيف.

وتطرّق جيسوس إلى أسباب ضعف الحضور، قائلًا: "الفريق الكبير يجب أن يكون لديه مدرج كبير، أتمنى رؤية 20 ألف متفرج في كل مباراة.. يجب أن تكون الجماهير خلف النادي دائمًا".

وأضاف: "لا يوجد فريق ينجح ويصل إلى القمة ومدرجاته فارغة".