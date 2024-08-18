يدرس الألماني إلكاي غوندوغان، نجم وسط برشلونة الإسباني، العودة إلى فريقه السابق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى غوندوغان رغبته في مغادرة أسوار برشلونة بعد ارتباط لمدة موسم واحد، بحسب تقارير صحفية إسبانية.

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن تواصل غوندوغان مع بعض الوسطاء لاستطلاع رأي مانشستر سيتي بشأن عودته مجددًا لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي منفتح بالفعل على عودة النجم الألماني بعد موسم واحد من مغادرته صفوف الفريق.

وغاب غوندوغان عن مباراة فريقه ضد فالنسيا أمس السبت بداعي الإصابة في حاجبه وسط تكهنات برحيل اللاعب.

ورغم هذه التكهنات فإن هانز فليك مدرب برشلونة الجديد توقع استمرار اللاعب صاحب الـ33 عامًا.

وأبلغ فليك الصحفيين بعد المباراة :" أقدره كلاعب وكشخص لقد تحدثت معه كثيرا، لكن الأمر لن يخرج من بيننا، لدينا علاقة جيدة. أعرفه جيدا. ولدي شعور بأنه سيبقى".

ويستقبل برشلونة أتليتيك بيلباو يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

وفاز الفريق الكتالوني على فالنسيا خارج دياره بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى لليغا.