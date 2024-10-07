حسين عبد الغني يكشف عن أبرز احتياجات الأهلي السعودي

كشف حسين عبد الغني، نجم النادي الأهلي السعودي، عن أبرز ما يحتاجه "الراقي" من تدعيمات خلال الفترة المقبلة للنهوض من كبوته الأخيرة.

وسقط الأهلي مؤخرا أمام الهلال في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل الفريق التراجع على مستوى الترتيب في المسابقة محتلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وقال حسين عبد الغني: "الأهلي يحتاج مدرباً لديه خبرة وشخصية يستطيع أن يقود الفريق، غير ماتياس يايسله، جماهير الراقي لن تطالب إلا بالمنافسة على البطولات".

وأضاف: "الأهلي يحتاج إلى تدعيمات كبيرة، وأرى أنه بحاجة لـ4 لاعبين سوبر".

وتابع: "الفريق يحتاج مهاجما جديدا وأيضا لاعب وسط محور، وقلب دفاع كأبرز المراكز التي تحتاج لتدعيم، ونحن نعلم أن الأهلي هو أقل فريق تم دعمه هذا الصيف".

ويحل الأهلي في مباراته المقبلة ضيفًا على نظيره الخليج، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، يوم الجمعة 18 أكتوبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

الأهلي يدخل المباراة، بشعار لا بديل عن الفوز لمصالحة جماهيره بعد السقوط في آخر مباراتين بالدوري، ومحاولة العودة إلى المراكز المتقدمة مرة أخرى.

ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين وخسارة 3 مواجهات والتعادل مرة وحيدة.