أعلن الإسباني ألفارو موراتا الانفصال عن صديقته أليس كامبيلو، بشكل مفاجئ اليوم الاثنين، رغم ظهورهما جنبًا إلى جنب خلال تتويج إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وكتب موراتا عبر حسابه على إنستغرام بيانًا طويلا قال فيه إن سبب الانفصال يعود إلى "العديد من حالات سوء الفهم المستمرة التي تؤدي إلى تدهور الأمور شيئًا فشيئًا".

وقال النجم الإسباني: "بعد تفكير طويل، قررت أنا وأليس الانفصال، كانت علاقة رائعة تميزت بالاحترام والدعم المتبادل.. كانت سنوات رائعة أنتجت أطفالنا الأربعة، أحببنا بعضنا كثيرًا خلالها".

وأضاف: "هو قرار مؤلم ولذا نطلب عدم اختراع القصص حول ما حدث. أكرر .. لم يكن هناك أي نقص في الاحترام، بل الكثير من سوء الفهم المتواصل أدى لتدهور الأمور تدريجيًا. ستحظى أليس دائمًا بمكان في قلبي".

وكتبت كامبيلو هي الأخرى: "لقد قررنا الانفصال، وهو القرار الأصعب الذي اتخذناه في حياتنا، لم يكن هناك طرف ثالث أو أي نوع من عدم الاحترام من أي منا".

وأضافت: "لا يمكنني السماح بأي نوع من التكهنات الكاذبة، لم نكن لنحب بعضنا البعض أكثر من هذا، وما زلنا نحب بعضنا، ولكن يأتي وقت يتراكم فيه سوء الفهم، ويتم إدارته بشكل سيئ وتتدهور الأمور تدريجيا وتنفجر".