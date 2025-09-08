بث مباشر لمباراة الجزائر ضد غينيا في تصفيات كأس العالم 2026

يطمح المنتخب الجزائري لتحقيق فوزه السابع في مباراته الثامنة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عندما ينزل ضيفا ثقيلا اليوم الاثنين ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وحقق رفاق بغداد بونجاح 6 انتصارات وتلقوا خسارة وحيدة حتى الآن كانت في الجزائر بالذات وأمام منافسهم اليوم منتخب غينيا في الجولة الثانية من التصفيات (2 ـ 1).

وفي الجولة السابعة يوم الخميس الماضي، نجح منتخب محاربي الصحراء في الفوز على بوتسوانا (3 ـ 1) ومواصلة تصدر المجموعة برصيد 18 نقطة على أمل أن يكون الفوز اليوم أمام غينيا مرادفا للتأهل رسميا للنهائيات.

لكن انتصار موزمبيق على بوتسوانا في وقت سابق من اليوم الاثنين (2 ـ 0) ضمن الجولة الثامنة جعل فرضيات التأهل مباشرة بعد الجولة الثامنة تنعدم أمام فريق المدرب فلاديمير بيتكوفيتش حتى في حال الفوز.

ويملك الجزائر 18 نقطة قبل مواجهة غينيا، في حين رفع موزمبيق رصيده إلى 15 نقطة بعد 8 مباريات، وتملك أوغندا 12 نقطة وتواجه اليوم الاثنين الصومال في الجولة الثامنة.

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لمباراة غينيا والجزائر في الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 10: سيطرة طفيفة للمنتخب الغيني ودفاع الجزائر ثابت في مناطقه حتى الآن.

الدقيقة 16: هجمة للمنتخب الغيني تنتهي دون خطورة على مرمى حارس الجزائر قندوز.

الدقيقة 24: محاولة لغينيا من عبدولاي توري إثر ركلة ركنية لكن كرته تنتهي دون خطورة على المرمى الجزائري.

النتيجة تستمر 0-0.

الدقيقة 26: قندوز يتصدى من جديد لتسديدة قوية كادت تسفر عن الهدف الأول للمنتخب الغيني.

الدقيقة 37: الدقيقة 38: محمد أمين عمورة يقود أول هجمة واعدة وسانحة للتهديف للجزائر لكن تسديدته تضطدم بالحارس الغيني وتضيع الفرصة.

الدقيقة 45 +3: نهاية الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

