في ذكرى تعيينه.. ماذا قدَّم تشافي لبرشلونة في عامين؟

في ذكرى تعيينه.. ماذا قدَّم تشافي لبرشلونة في عامين؟
يحتفل اليوم تشافي هيرنانديز، بذكرى مرور عامين على توليه تدريب نادي برشلونة، ليقود أول مباراة رسمية له كمدرب للبلوغرانا ضد إسبانيول بديربي كاتالونيا، إذ حقق الفريق الفوز بهدف نظيف.
تشافي تولى قيادة برشلونة في الـ6 من نوفمبر 2021، ليحل محل المدرب الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته
وبعد مسيرة استثنائية امتدت لـ24 عامًا مع برشلونة كلاعب، عاد تشافي إلى البارسا كمدرب، وذلك بعدما ترك السد القطري الذي بدأ معه مسيرته التدريبية.
أفكار تشافي وتواجده على رأس القيادة الفنية لبرشلونة ظهرت منذ اللحظة الأولى، مع تحقيق الفريق نسبة استحواذ جيدة على الكرة وتسجيل الأهداف.
تشافي اللاعب
وفي مسيرته كلاعب، خاض تشافي 767 مباراة مع برشلونة وفاز معه بـ25 لقبًا، من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادر في عام 2015 ليختتم مسيرته كلاعب في السد الذي قام بتدريبه في 2019، وفاز معه بالدوري القطري، والعديد من مسابقات الكأس.
ماذا قدم تشافي مع برشلونة كمدرب؟
ووفقًا لما ذكره موقع برشلونة الرسمي، فمن حيث الأرقام، لعب تشافي هيرنانديز 107 مباريات كمدرب لبرشلونة، حقق خلالها الفوز في 67 مباراة، وتعادل في 19 وخسر 21. وبالتحديد، في المباراة الأخيرة ضد ألافيس، وصل البلوغرانا إلى 200 هدف تم تسجيلها في عهد تشافي، بهدف ليفاندوفسكي من ركلة جزاء.
بينما، استقبل الفريق تحت قيادته 102 هدف، بالإضافة إلى ذلك، فإن الألماني تير شتيغن، حارس مرمى الفريق، هو اللاعب الأكثر استخدامًا من قبل المدرب الكتالوني، إذ شارك في 102 مباراة، يليه غافي (97)، فران توريس (87)، وفرينكي دي يونغ (84). وفيما يتعلق بالتهديف، يتصدر روبرت ليفاندوفسكي، بتسجيله 41 هدفًا تحت إمرة تشافي.
واستهل تشافي ألقابه مع برشلونة بعدما قاد الفريق للفوز بكأس السوبر الإسباني في يناير الماضي بفوزه على ريال مدريد 3-1 في النهائي.
كما تُوج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023 للمرة الـ27 في تاريخ النادي، والذي كان الأول لبرشلونة بعد غياب 4 أعوام.
يُذكر أن برشلونة أعلن مؤخرًا تجديد عقد تشافي مع الفريق حتى يونيو 2025، ويتضمن العقد وجود خيار إضافة عامٍ آخر.