في ذكرى تعيينه.. ماذا قدَّم تشافي لبرشلونة في عامين؟

يحتفل اليوم تشافي هيرنانديز، بذكرى مرور عامين على توليه تدريب نادي برشلونة، ليقود أول مباراة رسمية له كمدرب للبلوغرانا ضد إسبانيول بديربي كاتالونيا، إذ حقق الفريق الفوز بهدف نظيف.

تشافي تولى قيادة برشلونة في الـ6 من نوفمبر 2021، ليحل محل المدرب الهولندي رونالد كومان الذي تمت إقالته

وبعد مسيرة استثنائية امتدت لـ24 عامًا مع برشلونة كلاعب، عاد تشافي إلى البارسا كمدرب، وذلك بعدما ترك السد القطري الذي بدأ معه مسيرته التدريبية.

أفكار تشافي وتواجده على رأس القيادة الفنية لبرشلونة ظهرت منذ اللحظة الأولى، مع تحقيق الفريق نسبة استحواذ جيدة على الكرة وتسجيل الأهداف.