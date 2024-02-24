أنشيلوتي يوجّه نصيحة إلى غولر

ويتطلع فريق ريال مدريد للعودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف فريق أشبيلية، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل الريال في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري حينما تعادل مع رايو فاييكانو 1/1، يوم الأحد الماضي، في الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ويتواجد ريال مدريد على قمة جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 6 نقاط كاملة أمام جيرونا، الوصيف، وبفارق 8 نقاط أمام غريمه التقليدي برشلونة.

وحتى الآن لم يخسر الريال في أي مباراة بالدوري باستثناء مباراة واحدة كانت أمام أتلتيكو مدريد حينما خسر 1 / 3، في أيلول/سبتمبر الماضي، حيث حقق 19 انتصارًا و 5 تعادلات.

ويدخل الريال المباراة وسط غياب العديد من اللاعبين من بينهم: ديفيد ألابا، وتيبو كورتوا، وإيدير ميليتاو، للإصابة، كما يغيب داني كارفاخال عن الفريق بسبب الإيقاف، حيث حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الفريق الأخيرة.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة جود بيلينغهام هداف الفريق بسبب الإصابة، بينما يمكن أن يلعب أنطونيو روديغر جزءًا من المباراة.

ورغم غياب العديد من النجوم في خط الدفاع لكن الريال لم يستقبل سوى 3 أهداف فقط في آخر 6 مباريات بكافة المسابقات، وهو ما يؤكد على القدرة الدفاعية للفريق.

في المقابل يدخل فريق أشبيلية اللقاء، بحثًا عن تحقيق الفوز من أجل الابتعاد أكثر عن المراكز المهددة بالهبوط والدخول لمنتصف جدول الترتيب.

ويتواجد أشبيلية في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز الثالث من القاع.