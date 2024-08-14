قال أحمد حسام "ميدو"، المحلل الكروي الحالي ولاعب ومدرب الزمالك السابق، إن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، لن ينام بسبب تأهل الهلال لنهائي كأس السوبر السعودي على حساب غريمه الأهلي.

وصعد الهلال إلى المباراة النهائية، بعد انتصاره على "الراقي"، بركلات الترجيح (4-1)، إذ انتهى الوقت الأصلي بين الطرفين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومن المنتظر أن يلعب الهلال ضد الفائز من مباراة التعاون والنصر، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور ذاته من السوبر، حيث تقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

ويشارك الهلال في السوبر بصفته بطل الدوري والكأس، والنصر كوصيف للبطولتين أيضًا، والأهلي كصاحب المركز الثالث في الدوري والتعاون بصفته رابع الترتيب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية خلال تحليله للقاء الأهلي والهلال: "كاسترو لن ينام بسبب تأهل (الزعيم)، فمن المؤكد أنه كان يتمنى اللعب ضد الأهلي، لأنه يواجه مشكلة نفسية مع جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بسبب تفوق الأخير عليه بشكل واضح".

وأضاف: "عدد المرات التي تفوق فيها جيسوس على كاسترو، وضعت الأخير تحت ضغط كبير، وخاصة في السعودية".

وتابع: "النصر استقبل عددًا كبيرًا من الأهداف في الموسم الماضي؛ بسبب الأخطاء الدفاعية التي لا تليق أبدًا بحجمه واسمه، فهو سيواجه ضغطًا كبيرًا أمام التعاون، كونه المرشح الأوفر حظًا لمواجهة الهلال في النهائي".

أردف: "مدرب الهلال يتمتع بشخصية كبيرة تناسب الفريق، فهو لا يشبع من الإنجازات ولا يزال يمتلك الشغف الكبير من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب، وأعتقد أنه سيحاول مواصلة العمل على النهج نفسه".

واختتم ميد حديثه، قائلًا: "إذا شاهدت المؤتمر الصحفي له قبل مباراة الأهلي، فهو يرى أن الموسم الحالي سيكون صعبًا للغاية على الهلال، نظرا لأنه يرغب في تحقيق أغلب الألقاب الممكنة، فهو ينقل شغفه ورغبته إلى اللاعبين، وساهم في ارتفاع قوة الزعيم".

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وحقق الهلال الموسم الماضي ثلاثية الدوري والكأس والسوبر على الصعيد المحلي، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال هو الأكثر تتويجًا بمسابقة السوبر السعودي برصيد 4 ألقاب حققها في 2015 و2018 و2021 و2023، وذلك بفارق لقبين عن أقرب ملاحقيه النصر.