كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي اقترب بقوة من ضم الجناح البرازيلي الصاعد ويسلي غاسوفا، لاعب فريق كورينثيانز البرازيلي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس": "يقترب النصر السعودي من إبرام صفقة ويسلي، مع نادي كورينثيانز، مقابل مبلغ يتجاوز 20 مليون دولار".

وأضاف: "تم ترتيب التفاصيل النهائية بين الناديين، وتم الانتهاء من الصفقة مع اللاعب تقريبًا".

ولعب صاحب الـ19 عامًا، 46 مباراة في الموسم الماضي مع فريق كورينثيانز في مختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4 آخرين لزملائه.

وكان عقد ويسلي يمتد حتى عام 2027 مع كورينثيانز، لكن النصر ضغط لحسم صفقة الجناح الأيسر الشاب، حيث سيسمح عمر اللاعب الصغير بقيده تحت السن ضمن فئة مواليد 2003 وفقًا للائحة الموسم الجديد في الدوري السعودي.

ويسعى النصر لتعزيز صفوفه بعد خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، أمام غريمه الهلال برباعية مقابل هدف، ثم تعادل في الجولة الأولى من الدوري أمام الرائد، بهدف لكل فريق.