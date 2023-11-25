لسلامة اللاعبين.. تشافي مدرب برشلونة يطالب بتوقف دولي واحد سنويا

يقترح تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة بطل الدوري الإسباني، إدخال تعديلات على نظام التوقف الدولي الحالي، مطالبا بتوقف دولي واحد سنويا من أجل توفير الوقت الضائع في السفر، والحد من الإصابات التي يتعرض لها الكثير من اللاعبين جراء ذلك.

وأصيب مارك-أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، الأسبوع الماضي، خلال تدربه مع منتخب ألمانيا، بينما أصيب لاعب الوسط الإسباني الدولي غافي بتمزق في الأربطة خلال وجوده مع منتخب بلاده، قبل لقاء فريقه في الدوري الإسباني مع مضيفه رايو فاليكانو، اليوم السبت.

وقال تشافي للصحفيين إن زيادة العبء على اللاعبين نتيجة كثرة المباريات على مستوى المنتخب والنادي تتسبب في الكثير من الإصابات.