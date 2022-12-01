ردود فعل حزينة بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم



ودع المنتخب السعودي مونديال قطر بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف أمام المكسيك في ختام مباريات دور المجموعات لتتأهل الأرجنتين وبولندا إلى دور الستة عشر عن المجموعة الثالثة، لكن ردود الفعل كانت إيجابية رغم الوداع الحزين.

وكانت التوقعات كبيرة لبلوغ الأخضر دور الستة عشر لأول مرة منذ 1994، لكن فريق المدرب هيرفي رينادر، الذي عانى من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو الإيقاف، تذيل الترتيب في النهاية بثلاث نقاط بعد الفوز المذهل 2-1 على الأرجنتين بالجولة الافتتاحية.