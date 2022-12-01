ردود فعل حزينة بعد خروج المنتخب السعودي من كأس العالم
ودع المنتخب السعودي مونديال قطر بعد هزيمته بهدفين مقابل هدف أمام المكسيك في ختام مباريات دور المجموعات لتتأهل الأرجنتين وبولندا إلى دور الستة عشر عن المجموعة الثالثة، لكن ردود الفعل كانت إيجابية رغم الوداع الحزين.
وكانت التوقعات كبيرة لبلوغ الأخضر دور الستة عشر لأول مرة منذ 1994، لكن فريق المدرب هيرفي رينادر، الذي عانى من غياب لاعبين بارزين للإصابة أو الإيقاف، تذيل الترتيب في النهاية بثلاث نقاط بعد الفوز المذهل 2-1 على الأرجنتين بالجولة الافتتاحية.
ورغم الهزيمة وجه الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودية الشكر للاعبي المنتخب الوطني فور المباراة بتغريدة عبر تويتر جاء فيها "شكرًا لنجومنا ما قصرتوا.. وشكرًا لجمهورنا الغالي..وخيرها في غيرها للجميع".
أما الإعلامي الشهير مصطفى الأغا في محطة MBC التلفزيونية السعودية فقال عبر تويتر "لعبتم وقاتلتم واظهرتم شخصية منتخب كان نداً للجميع وهزمتم ابطال العالم واحرجتم أفضل منتخباتها لهذا تستحقون منا الاشادة والاحترام والتقدير".
وقال الإعلامي السعودي محمد البكيري عبر تويتر " كان بالإمكان.. افضل مما كان. شكرا لجميع اللاعبين في المنتخب السعودية وجهازه الفني والإداري. شكرا اتحاد الكرة. ووزارة الرياضة. نحتاج اخذ نفس. لنناقش اخطائنا ونقاط ضعفنا بهدوء. حتى لا تتكرر مجددا. أسيا على الأبوب".
وظهر سالم الدوسري يبكي بعد مباراة المكسيك أثناء توجهه لتحية الجماهير.
ونجح النجم سالم الدوسري في تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع ، ليصل إلى هدفه الثالث في مشاركاته بكأس العالم بعد تمريرة بينية رائعة من البديل هتان باهبري، وكان هذا الهدف سببا في خروج المكسيك من البطولة وتأهل بولندا بدلا منها.
وقال المدافع المصري السابق إبراهيم سعيد عبر تويتر في تعليقه على خروج المنتخب السعودي "شكرا المنتخب السعودي حقيقي شرفتونا وعلي جماهير السعودية بمختلف انتمائها الدعم والمساندة لجميع اللاعبين والجهاز الفني. عندكم منتخب محترم ولاعبين مميزين. ولو في أخطاء هذا وارد جدا نتيجة الضغوطات وإصابات بعض اللاعبين المميزين أثرت بشكل كبير ولكن حقيقي المنتخب السعودي يدعو للفخر".
وجاء رد الفعل من الفنانين العرب أيضا ، حيث قال النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي المعروف بشغفه بكرة القدم "حزين جدا لخروج المنتخب السعودي .. وسعيد في نفس الوقت بالمستوى اللي قدمه في البطولة .. اللي شرف كل العرب وخلى أكبر منتخبات في العالم بتتمنى الصعود على حسابه وعملت له ألف حساب. هاردلك يا رجالة .. شرفتونا".