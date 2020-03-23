 آبي: تأجيل الأولمبياد ربما يكون خيارا – إرم نيوز‬‎

آبي: تأجيل الأولمبياد ربما يكون خيارا

آبي: تأجيل الأولمبياد ربما يكون خيارا

المصدر: رويترز

قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليوم الاثنين إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب ”بشكل كامل“.

وأبلغ آبي البرلمان أن إلغاء دورة الألعاب ليس خيارا متاحا.

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