آبي: تأجيل الأولمبياد ربما يكون خيارا

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قال شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني اليوم الاثنين إن تأجيل أولمبياد طوكيو قد يصبح خيارا إذا كان من المستحيل إقامة دورة الألعاب ”بشكل كامل“. وأبلغ آبي البرلمان أن إلغاء دورة الألعاب ليس خيارا متاحا.