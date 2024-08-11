تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عرضًا مفاجئًا للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن حصول نجم الفريق المدريدي على عرض مفاجئ من أحد أندية الدوري السعودي للموسم المقبل.

وتواصل وفد من صندوق الاستثمار السعودي، مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لمحاولة إقناعه بأن يصبح نجم الشباك في الدوري السعودي قبل كأس العالم 2034، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

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ولا يرغب نادي ريال مدريد في الاستغناء عن خدمات نجمه البرازيلي الذي يرتبط بعقد رسمي يمتد حتى صيف 2027.

ويشمل عقد فينيسيوس جونيور شرطًا جزائيًا ضخمًا تبلغ قيمته مليار يورو حال رغبته في كسر عقده مع الفريق الإسباني.

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن فينيسيوس رفض العرض السعودي لرغبته في البقاء مع ريال مدريد.

وأشارت إلى أن النجم البرازيلي سعيد في العاصمة الإسبانية، ويريد تحقيق طموحه بالفوز بجائزة الكرة الذهبية كلاعب في ريال مدريد.

ولم تحدد الصحيفة هوية النادي السعودي الذي يرغب في الحصول على خدمات فينيسيوس جونيور.

وانضم فينيسيوس جونيور إلى ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو من نادي فلامنغو البرازيلي في صيف 2018.

وسجل فينيسيوس 93 هدفًا في 263 مباراة مع النادي في جميع المسابقات، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين.