الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

بعد التعادل مع الأهلي.. الهلال السعودي يتورط في رقم تاريخي كارثي

من مباراة الهلال والأهليالمصدر: منصة X
تورط نادي الهلال السعودي في رقم كارثي بعد تفريطه في الفوز أمام نظيره الأهلي، خلال المواجهة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة، ضمن لقاءات دوري روشن للمحترفين.

وفرط الهلال في تقدمه بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، ليكتفي بالتعادل 3-3 بعد "ريمونتادا" مذهلة من الأهلي وسط جمهوره في ملعب الإنماء بقمة الجولة الثالثة من الدوري.

ويحتل الهلال المركز السابع وله 5 نقاط متقدما بمركز واحد وفارق الأهداف على الأهلي، ليتعادل الفريقان للمرة الثانية تواليا، ويتصدر القادسية الدوري "مؤقتا" وله 7 نقاط من 3 مباريات.

وحقق الهلال رقما سلبيا تحت قيادة سيموني إنزاغي، بعد التعادل أمام "الراقي"، حيث سجل ثاني أسوأ سجل نقاط في تاريخه بتسجيل الفريق 5 نقاط من أصل 9 متاحة، وكان في موسم 2012-2013، حقق 3 نقاط من أصل 9.

وقال إنزاغي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "لعبنا جيداً حتى الدقيقة 80، سجّلنا 3 أهداف، وضربنا القائم والعارضة 3 مرات، بعد الهدف الأول لم نستطع السيطرة، وهذا درس جيد لنا، وراضٍ تماماً عن الفريق".

وعمن يتحمل هذا التعادل، أشار: "قدنا المواجهة بشكل جيد حتى الدقيقة 80، في أثناء المواجهة تعرضنا لإصابات مثل مالكوم، أيضاً روبن نيفيز طلب التغيير للإصابة، كانت الفترة قصيرة بين مباراتنا الآسيوية ومواجهة الليلة، وكان الاستشفاء صعباً".

 

 

وشدد: "شاهدت حتى الدقيقة 80 فريقاً قوياً مميزاً، بشخصية كبيرة داخل الملعب، لكن بعد الهدف الأول لفريق الأهلي فقدنا السيطرة".

