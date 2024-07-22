رصدت صحيفة "سبورت" في تقرير لها كيفية تفكير نادي باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات هذا الموسم، خاصة بعد رحيل نجمه كيليان مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد بعقد لمدة 5 مواسم مقبلة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الاثنين: "حلم ناصر الخليفي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكان قريبًا من تحقيق هذا الأمر في العام 2020، إذ كانوا على بعد خطوة من الفوز بأول لقب في تاريخ النادي، ولكن كينغسلي كومان، لاعب أكاديمية باريس سان جيرمان السابق، منح اللقب لبايرن ميونخ في النهائي، وفي الموسم الماضي، كاد لويس إنريكي أن يقود الفريق إلى ثاني نهائي له، لكن بروسيا دورتموند كان هو الفريق الذي تأهل إلى النهائي في ويمبلي".

وأضاف التقرير: "يعمل لويس إنريكي، مدرب الفريق الباريسي، ولويس كامبوس، المدير الرياضي، يدًا بيد لتجديد شباب الفريق الذي سيشهد العديد من التغييرات، وقد حذر المدرب الإسباني من ذلك في بداية الصيف عندما قال: (أؤكد أننا سنضم لاعبين جدد في جميع المراكز للموسم المقبل، سيكون من الصعب اللعب في باريس سان جيرمان)".

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وأشار التقرير إلى أن "الخليفي لن يتردد في إنفاق الكثير من الأموال لضمان حصول المدرب الإسباني على أفضل فريق ممكن لموسم 2024-2025".

وأردف: "حتى الآن، تم الاستغناء عن 7 لاعبين من النادي الفرنسي، ولم يجلب 6 منهم أي أموال للنادي، وهؤلاء اللاعبون هم: كيليان مبابي، ولايفن كورزاوا، وكيلور نافاس، وسيرجيو ريكو، وألكساندر ليتيلييه، وإدوارد ميشوت، أما هوغو إكيتيكي، الذي تم دفع 28.5 مليون يورو للتعاقد معه في الصيف الماضي، فقد انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت، وهو النادي الذي أعير إليه في يناير، مقابل 16.5 مليون يورو".

حراسة المرمى

أما أول صفقة مؤكدة هذا الصيف فهي التعاقد مع ماتفي سافونوف، حارس المرمى الروسي البالغ من العمر 25 عامًا والقادم من كراسنودار مقابل 25 مليون يورو.

الدفاع

وعن تفكير النادي في تدعيم خط الدفاع، أوضح التقرير: "المشكلة الكبرى في خط دفاع باريس سان جيرمان هي مركز قلب الدفاع، فقد عانى الفريق هذا الموسم بسبب الإصابات المهمة لكل من كيمبيمبي وسكرينيار، والإصابة الخطيرة للوكاس هيرنانديز في نهاية الموسم. بالإضافة إلى ذلك، يبحث النادي عن إعارة سكيرينيار".

وأشار: "كان ليني يورو هو الهدف الرئيس للنادي، لكنه اختار الانتقال إلى مانشستر يونايتد، كما ارتبط اسم النادي بلاعبين آخرين مثل إدموند تابسوبا (باير ليفركوزن) ولوتشاريل جيترويدا (فينورد)، لكن يبدو أن أيًا منهما لن يكون الخيار النهائي للنادي، وتشير جميع التكهنات إلى أن الاختيار سيكون دين هويغسن، قلب الدفاع الإسباني البالغ من العمر 19 عامًا والذي يلعب في يوفنتوس، فقد برز هويغسن، المعار من يوفنتوس إلى روما في الموسم الماضي (2023-2024)، كأحد أفضل المواهب في الدوري الإيطالي. ووفقاً للتقارير سيقدم باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 20 مليون يورو للتعاقد معه".

خط الوسط

وعن تدعيم منطقة خط وسط الملعب، كشف التقرير: "حصل إنريكي فعلًا على أولى صفقاته، وهو سيني مايولو، أحد خريجي أكاديمية النادي والذي سينضم إلى الفريق الأول، وفي عمر 17 عامًا فقط، يعتبر مايولو أحد أبرز المواهب الصاعدة من الأكاديمية، ومع ذلك، يريد المدرب وجوها جديدة، والتخلي عن بعض اللاعبين الحاليين، وقد يكون أول الراحلين هو مانويل أوغارت، إذ يقترب اللاعب الأوروغوياني من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد".

وواصل: "من بين اللاعبين الذين من المتوقع أن يغادروا النادي أيضًا هو ريناتو سانشيز، وقد يعود إلى بنفيكا على سبيل الإعارة".

وأوضح التقرير: "الصفقة الكبيرة التي يخطط لها باريس سان جيرمان في خط الوسط هي التعاقد مع جواو نيفيس، جوهرة بنفيكا البالغ من العمر 19 عامًا، حيث قدم النادي، بعد التوصل إلى اتفاق مع اللاعب، عرضًا رسميًا لضمه، وقد أكد ذلك روي كوستا، رئيس النادي البرتغالي، إذ يستعد النادي الباريسي، وفقًا لصحيفة (ليكيب)، لتقديم نحو 70 مليون يورو لإتمام الصفقة".

وهناك لاعب آخر في خط الوسط يستهدفه باريس سان جيرمان وهو ديزير دو (18 عامًا)، والذي يتميز بقدراته الهجومية، ولاعب رين هو أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الفرنسية، ومن المتوقع أن يرحل عن النادي قريبًا، ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، قدم باريس سان جيرمان عرضًا ثانيًا لضمه، لكن ناديه لم يرد حتى الآن.

الهجوم

بعد رحيل كيليان مبابي، يتعين على باريس سان جيرمان اتخاذ عدة قرارات، أولها يتعلق بلاعبه الشاب تشافي سيمونز، إذ إن مستقبله غير واضح حتى الآن، ويُعد بايرن ميونخ هو الأقرب للحصول على خدماته، وبذلك، سيعود سيمونز إلى الدوري الألماني، إذ تألق مع لايبزيغ.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، يطلب باريس سان جيرمان نحو 90 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن لبايرن ميونخ دفعه، كما يتردد أن مانشستر يونايتد، الذي تعاقد بالفعل مع جوشوا زيركزي وليني يورو، مهتم أيضًا بلاعب برشلونة السابق.

وعن اللاعبين القادمين، أوضحت "سبورت": "يريد باريس سان جيرمان النجمين فيكتور أوسيمين وخفيشا كفاراتسخيليا من نابولي، ووفقًا لصحيفة (كوريري ديلو سبورت)، قدم سان جيرمان عرضًا بقيمة 200 مليون يورو للتعاقد معهما، ومع ذلك، فإن انتقال اللاعب الجورجي أكثر تعقيدًا من انتقال النجم النيجيري. وتشير جميع التوقعات إلى احتمال إتمام صفقة انتقال أوسيمين في الأسبوع المقبل، إذ يُقال إنه وافق بالفعل على الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة فابريزيو رومانو، الصحفي الرياضي المتخصص في سوق الانتقالات، والعرض يبلغ حوالي 100 مليون يورو".