ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتخطى ليتشي ويرتقي للمركز الثاني

وأكمل ليتشي المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد حصول محمد كابا على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تعمد السقوط.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة متأخرا بنقطتين عن إنتر ميلان الذي يستضيف ساسولو غدا الأربعاء. ويحتل ليتشي المركز الرابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: