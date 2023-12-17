هل يمتلك برشلونة بالفعل أسوأ فعالية على مرمى المنافسين؟

ألقت صحيفة "آس" الضوء على الأزمة الكبرى التي تواجه برشلونة هذا الموسم، خاصة بعد التعادل القاتل الذي فرضه فالنسيا بهدف لمثله، في مواجهة الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإسباني.

وفقد برشلونة نقطتين جديدتين في صراعه على قمة البطولة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جيرونا بنتيجة 2-4 على أرضه ووسط جماهيره.

وقالت الصحيفة في تحليلها للقاء إن "النقطة غير المفهومة هذا الموسم في برشلونة هي استقبال الأهداف المبكرة".