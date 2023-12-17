هل يمتلك برشلونة بالفعل أسوأ فعالية على مرمى المنافسين؟
ألقت صحيفة "آس" الضوء على الأزمة الكبرى التي تواجه برشلونة هذا الموسم، خاصة بعد التعادل القاتل الذي فرضه فالنسيا بهدف لمثله، في مواجهة الفريقين، مساء أمس السبت، في الدوري الإسباني.
وفقد برشلونة نقطتين جديدتين في صراعه على قمة البطولة، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جيرونا بنتيجة 2-4 على أرضه ووسط جماهيره.
وقالت الصحيفة في تحليلها للقاء إن "النقطة غير المفهومة هذا الموسم في برشلونة هي استقبال الأهداف المبكرة".
وأضاف التقرير: "استقبلت شباك البارسا هدفا مبكرا أمام غرناطة بعد (17) ثانية عن طريق برايان زاراغوزا، وهدفا من أوموروديون أمام ألافيس بعد (18) ثانية من بداية اللقاء، كما سجّل فيرميرين، لاعب أنتويرب في دوري أبطال أوروبا، أيضاً هدفاً بمرمى برشلونة بعد (75) ثانية فقط من بداية المباراة، كما أن الفريق استقبل هدفاً نهاية المباراة".
وتابع: "يحذر جميع المدربين دائما من هذه النقطة، هذه النقطة تتعلق بالحالة الذهنية ويجب العمل عليها، برشلونة يُصاب بانتكاسة واضحة وما حدث بدوري أبطال أوروبا مثال واضح على ذلك".
الأرقام تؤكد صحة انتقادات تشافي
بعد انتهاء المباراة في ميستايا، أكد تشافي هيرنانديز أن فريقه ربما يكون "واحدًا من أسوأ الفرق من حيث نسبة الفعالية أمام المرمى في جميع أنحاء أوروبا"، وتؤكد الأرقام تمامًا ما قاله المدرب، إذ إنه وفقًا للبيانات المقدمة من موقع "سوفاسكور"، يحتل فريق تشافي المركز رقم 76 بين أسوأ نسب الفعالية، بنسبة تبلغ 31%، بين الدوريات الخمس الكبرى في القارة، وعلى الجانب الآخر، من المؤكد أيضًا أنه من بين الفرق التي تصنع أكبر عدد من الفرص بين الدوريات الكبرى، بمجموع 64 فرصة.
وأشار تقرير "آس": "في كرة القدم ما يهم هو الفعالية والأهداف التي يحرزها الفريق، وليس الفرص التي يصنعها فقط على المنافس. وفي الوقت الحالي، يحتل برشلونة تحت قيادة تشافي المركز الأخير من حيث الفعالية، ولهذا السبب فقد العديد من النقاط في بداية البطولة، ما أبعده عن المراكز الأولى، واضطر إلى الاكتفاء بالمركز الثالث".
أزمة ليفاندوفسكي
ووجهت الصحيفة انتقادا للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي فشل في ترجمة الفرص إلى أهداف، موضحا: "لا يبدو أن المهاجم البولندي قادر على التعافي هذا الموسم، فقد حقق نسبة نجاح منخفضة جدًا ضد فالنسيا، وكان لديه ما يصل إلى 3 فرص واضحة جدًا، ويتسم الأداء التهديفي لديه بأرقام مقلقة للغاية".
وتراجع المعدل التهديفي لليفاندوفسكي، إذ لم يسجل إلا 8 أهداف في 17 مباراة بالدوري الإسباني، في حين أنه أنهى الموسم الماضي مسجلاً 41 هدفاً في 63 مباراة.
تصريحات كانسيلو
وكان جواو كانسيلو، نجم برشلونة، اعترف، عقب مباراة الأمس، بأن منافسة فريقه على لقب الدوري الإسباني أصبحت صعبة للغاية.
وقال كانسيلو في تصريحات تلفزيونية: "لقد أتيحت لنا فرص لتسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف، ولم نستطع استغلالها جيدًا، المنافسة تتعقد وأصبحت صعبة بالفعل، لكن علينا القتال حتى النهاية، لو سجلنا الفرص التي أتيحت لنا لأصبحت النتيجة 3 أو 4".
واختتم: "لدينا فريق شاب ونمر بمرحلة صعبة، برشلونة هو أحد أكبر الأندية في العالم، هناك الكثير من الضغوط، وعلينا التغلب على هذه الفترة الصعبة".