ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتخطى وست هام.. مانشستر يونايتد يصعق توتنهام.. برنتفورد يعطل تشيلسي
واصل ليفربول صحوته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، والثالث في آخر ثلاث مباريات خاضها بكل البطولات، بعد تغلبه على ضيفه وست هام يونايتد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.
وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة 22.
وأضاع غارود بوين لاعب ويستهام فرصة التعادل لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
ورفع ليفربول، الذي فاز في المرحلة السابقة على مانشستر سيتي 1 - صفر ، وقبلها حقق فوزا كبيرا على رينجرز الاسكتلندي 7 - 1 في دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.
فيما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
برنتفورد يفرض التعادل السلبي على تشيلسي
فرض برنتفورد المفعم بالحيوية التعادل السلبي على ضيفه تشيلسي اليوم الأربعاء لينهي مسيرة الانتصارات المتتالية للفريق الزائر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عند أربع مباريات.
وكان إيفان توني، مهاجم برنتفورد الساعي لمقعد في تشكيلة إنجلترا خلال كأس العالم، مصدر ازعاج لدفاع تشيلسي وسنحت له فرصة للتسجيل في الدقيقة التاسعة لكن حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا تصدى لها ببراعة.
وكاد برايان مبيومو أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الضيافة في بداية الشوط الثاني لكن تسديدته ذهبت باتجاه حارس مرمى تشيلسي المتألق.
وغابت عن المحاولات الهجومية لتشيلسي الجدية الكافية. وتصدى حارس مرمى برنتفورد لتسديدة من قائد تشيلسي سيزار أزبليكويتا في الشوط الأول وأبعد محاولة من كاي هافرتس في الدقيقة 69.
وأنهى تشيلسي المباراة بقوة، إذ تصدى رايا لمحاولة خطيرة من البديل كريستيان بوليسيتش في آخر خمس دقائق، لكن برنتفورد تماسك ليحافظ على التعادل.
ورفع تشيلسي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الرابع بعد تعادله بلا أهداف، فيما رفع برنتفورد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع.
هدف رائع من ألميرون يمنح نيوكاسل الفوز على إيفرتون
سجل ميجيل ألميرون مهاجم نيوكاسل يونايتد هدفا رائعا في الشوط الأول ليقود فريقه للفوز 1-صفر على إيفرتون الذي كان بلا أنياب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب سانت جيمس بارك اليوم الأربعاء.
وأطلق ألميرون لاعب منتخب باراجواي تسديدة من عند حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العاليا للمرمى بعد مرور نصف ساعة تقريبا ليحقق صاحب الأرض والمركز السادس انتصاره الرابع في الموسم ويرفع رصيده إلى 18 نقطة من 11 مباراة.
وهذه الهزيمة الثالثة على التوالي لإيفرتون الذي دفع بالمهاجم دومينيك كالفرت-لوين في التشكيلة الأساسية لأول مرة هذا الموسم لكنه افتقر إلى الجودة لإزعاج أصحاب الأرض.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.
مانشستر يونايتد يحقق فوزاً مهماً على توتنهام
تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه توتنهام 2 -صفر يوم الأربعاء ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق فريد في الدقيقة 47، قبل أن يضيف برونو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 69.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 23 نقطة في المركز الثالث.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: