ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يتخطى وست هام.. مانشستر يونايتد يصعق توتنهام.. برنتفورد يعطل تشيلسي

واصل ليفربول صحوته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، والثالث في آخر ثلاث مباريات خاضها بكل البطولات، بعد تغلبه على ضيفه وست هام يونايتد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة 22.

وأضاع غارود بوين لاعب ويستهام فرصة التعادل لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع ليفربول، الذي فاز في المرحلة السابقة على مانشستر سيتي 1 - صفر ، وقبلها حقق فوزا كبيرا على رينجرز الاسكتلندي 7 - 1 في دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.