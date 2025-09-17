عقوبات بالملايين.. وليد صلاح الدين "يصعق" لاعبي الأهلي المصري

أظهر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي المصري، غضبًا كبيرًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل حالة الإخفاق التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية، كان آخرها التعادل مع إنبي بهدف لمثله في الدوري المحلي، واستمرار نزيف النقاط بشكل أغضب جماهيره وإدارته.

وتعادل الأهلي مع إنبي (1-1) الأحد الماضي، ليفقد الفريق نقطتين جديدتين ويرفع رصيده إلى 6 نقاط فقط من 5 مباريات (فوز وحيد و3 تعادلات وخسارة).

ويأمل الأهلي، أكثر الأندية تتويجًا باللقب المحلي، في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة التعادلات الأخيرة والخسارة من بيراميدز وتراجعه للمركز الـ15 في سابقة ربما تكون الأولى في تاريخ النادي العريق بعد مرور ست جولات.

وأعلنت مؤخرًا قناة النادي الرسمية أن الإدارة قررت تجميد مستحقات اللاعبين المالية عقب التعادل، من دون خصمها، وذلك لحين تحسن النتائج.

فيما ذكر تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، أن "وليد صلاح الدين يقوم بعمل لوائح وتعليمات لم يصدرها مسؤول قبله، وبأرقام ضخمة وثمَّة لاعبون مخصوم منهم نحو 4 إلى 5 ملايين جنيه مصري، وهي تابعة لنسب عقود اللاعبين، والأهلي أولا خصم نسبة من العقود وحاليا خصم مستحقات، وكل هذه العقوبات سترفع حال عودة الفريق للمقدمة والمسار الصحيح، وليس فقط الفوز على كليوباترا، وهذا ما قاله أيضًا محمد الشناوي، قائد الفريق، في اجتماع مع اللاعبين أننا من وضعنا أنفسنا في هذا الموقف ونستحق ما يحدث لنا".

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من الدوري، في محاولة للخروج من دوامة نزيف النقاط.

يذكر أن الفريق الأحمر لم يحقق هذا الموسم سوى انتصار وحيد على فاركو برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية، فيما كان لقاء إنبي الأخير هو الأول تحت قيادة المدرب عماد النحاس الذي تولى المهمة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو المقال بسبب سوء النتائج.