سبب رفض ميسي عرض الهلال الخيالي
كشف الصحفي بقناة "تي واي سي" الأرجنتينية، جيرمان غارسيا غروفا، عن رفض ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان العرض الضخم الذي تلقاه من نادي الهلال السعودي.
وقال فابرزيو رومانو، الصحفي المختص في أخبار الانتقالات، أن الهلال قدم عرضا رسميا لميسي يقدر بـ400 مليون يورو سنويا وهو مبلغ يزيد عن ما يتقاضاه ميسي حاليا مع باريس سان جيرمان بـ359 مليون يورو كاملة.
وحسب غارسيا غروفا، فإن ميسي ناقش الأمر مع عائلته وقرر رفض العرض، حيث يرغب في الاستمرار في أوروبا ولا يفكر حاليا في اللعب خارج القارة، وهو أمر أكدته وسائل إعلام إسبانية بالتأكد على رغبته زوجته أنتونيلا في العودة للعيش في برشلونة.
وبرفض العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن، سيبقى مستقبل النجم الأرجنتيني معلقا حتى 30 يونيو الجاري، وهو موعد نهاية عقد مع باريس سان جيرمان.
كانت تقارير فرنسية متطابقة قد أكدت أن ميسي سوف يرحل عن باريس سان جيرمان، حيث لا يرغب في الاستمرار مع النادي، وربما تكون رغبة النادي الفرنسي أيضا هي عدم استمراره.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، يرغب باريس سان جيرمان في بناء مشروعه الجديد حول كيليان مبابي فقط، بعيدا عن ميسي ونيمار الذين لا يلقيان ترحيبا من جماهير النادي التي صفرت عليهم أكثر من مرة مؤخرا.
وأكد غارسيا غروفا، أن أولوية ميسي هي العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وأن لديه القبول لفكرة تخفيض راتبه من أجل العودة إلى كامب نو حال تخطي النادي أزمات اللعب المالي النظف وسقف الرواتب التي تحول دون إبرامه تعاقدات جديدة ومن ثم تسجيلها في قوائمه.