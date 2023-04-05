سبب رفض ميسي عرض الهلال الخيالي

وحسب غارسيا غروفا، فإن ميسي ناقش الأمر مع عائلته وقرر رفض العرض، حيث يرغب في الاستمرار في أوروبا ولا يفكر حاليا في اللعب خارج القارة، وهو أمر أكدته وسائل إعلام إسبانية بالتأكد على رغبته زوجته أنتونيلا في العودة للعيش في برشلونة.

وبرفض العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن، سيبقى مستقبل النجم الأرجنتيني معلقا حتى 30 يونيو الجاري، وهو موعد نهاية عقد مع باريس سان جيرمان.

كانت تقارير فرنسية متطابقة قد أكدت أن ميسي سوف يرحل عن باريس سان جيرمان، حيث لا يرغب في الاستمرار مع النادي، وربما تكون رغبة النادي الفرنسي أيضا هي عدم استمراره.