اللقطة الأكثر تداولا.. ما سر حزن كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر والخلود؟

في كرة القدم، هناك لقطات تبقى عالقة في الذاكرة أكثر من الأهداف والانتصارات، واحدة من تلك اللقطات كانت صورة كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر والخلود، التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأحد، حيث بدت ملامح الحزن واضحة على وجه الأسطورة البرتغالي، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والإعلام على حد سواء، فما سر هذا الحزن الذي غلف قائد النصر؟.

وحقق النصر، فوزا مهما على أرضه ووسط جماهيره أمام الخلود، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن، وهي المباراة التي لم تشهد نجاح "الدون" في التسجيل.

وبعد المباراة، خطف رونالدو، أنظار الجميع، بتعبيرات غريبة بين الحزن والتفكير العميق، حيث بدا وكأنه يعيش صراعًا داخليًا أكبر من مجرد مباراة، وذلك على غير العادة.

سباق الهدافين

قبل المباراة تسلم "الدون" جائزة مهمة وهي الحذاء الذهبي باعتباره هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، بالتالي كان يعول الأسطورة البرتغالي على دخول قائمة الهدافين بقوة أيضا هذا الموسم، لكن هذا لم يحدث في مواجهة الأمس.

وفسر الكثيرون حزن رونالدو بهذا الشكل، بفشله في التسجيل، رغم أنه امتلك فرصة ذهبية كان يمكن أن يحولها في الشباك، ولكنه سقط بشكل غريب داخل منطقة الجزاء.

ومن المعروف عن رونالدو، رغبته الدائمة في التسجيل، حتى وإن فاز فريقه، فهو لا يتنازل عن هز شباك الخصوم.

وكان "صاروخ ماديرا" قد سجل هدفين في 4 مباريات حتى الآن، بواقع هدف بكأس السوبر الذي أقيم في هونغ كونغ، ومثله في الدوري السعودي.

وسجل رونالدو 25 هدفا تصدر بها قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، ليحافظ على لقبه من الموسم السابق له أيضا، عندما اعتلى قائمة الهدافين برصيد 35 هدفا.

أداء سيئ

حسب منصة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات، فإن رونالدو حصل على تقييم "6.4" وهو أقل تقييم بين زملائه، حيث حصل لاعب مثل بروزوفيتش على "7.8" وساديو ماني "8.8"، وهذا التراجع في أرقام رونالدو قد يفسر حزنه الكبير.

وبدا رونالدو أيضا بعيدًا عن مستواه المعهود، وافتقد للحسم في اللحظات التي يزدهر فيها عادة، بالنسبة للاعب اعتاد أن يكون نقطة التحول في كل مباراة، فإن الخروج بلا تأثير يُعتبر ضربة قاسية لصورته الذهنية أمام الجماهير التي تنتظر منه الكثير دائمًا.

رونالدو كان أول من هدد مرمى الخلود في الدقيقة 11، بتسديدة داخل المنطقة تصدى لها الحارس، فيما كانت أخطر فرصة أهدرها في الدقيقة 56، بعد تسديدة جواو فيليكس المرتدّة من الدفاع إلى كريستيانو الذي فشل في التعامل معها، وأهدر عرضية أخرى بغرابة، وقام بالعديد من المحاولات في العمق والأطراف، ولكن دفاع الأخدود كان بالمرصاد، وجعله يلمس الكرة 31 مرة فقط.

انقطاع سلسلته التهديفية

بالتأكيد ما أغضب رونالدو هو انقطاع سلسلته التهديفية، حيث عاد مؤخرا من التوقف متوهجا مع منتخب بلاده بتحقيق فوزين في مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 141، خلال مسيرته مع منتخب البرتغال، والهدف رقم 943 في مسيرته الكروية بشكل عام مع الأندية والمنتخب.

ويظل رونالدو مطاردا لحلمه الأكبر وهو الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية بشكل عام.

وبعد البداية القوية للنصر في دوري روشن، واستهلال الموسم في وصافة كأس السوبر السعودي، يتطلع كريستيانو رونالدو ورفاقه لبدء المشوار القاري، الأربعاء المُقبل، بمواجهة استقلول الطاجيكي، ضمن المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2.