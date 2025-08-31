ليفربول وآرسنال وبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه آرسنال في الجولة الثالثة من عمر البريميرليغ.

ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الجولة ذاتها في مواجهة أخرى مثيرة بالدوري الإنجليزي.

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويلتقي برشلونة منافسه رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني بينما يلعب يوفنتوس أمام مضيفه جنوى في الدوري الإيطالي كما يخوض إنتر ميلان مواجهة صعبة أمام أودينيزي.

ويلعب سانتوس ضد فلومينينسي في الدوري البرازيلي في اختبار جديد للنجم المخضرم نيمار قائد سانتوس.

أخبار ذات علاقة نفس مكان الإصابة القديمة.. ضربة موجعة لنجم برشلونة

ويلتقي الأهلي منافسه العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين بينما يلعب الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري كما يلتقي مولودية الجزائر ضد اتحاد العاصمة في ديربي مثير بالدوري الجزائري.

أخبار ذات علاقة جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 31 أغسطس 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي

برايتون ومانشستر سيتي – 4:00 مساءً – bein sports1

ليفربول وآرسنال – 6:30 مساءً – bein sports 1

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو وبرشلونة – 10:30 مساءً – bein sports 1

الدوري الإيطالي

جنوى ويوفنتوس – 7:30 مساءً – starz play

إنتر ميلان وأودينيزي – 9:45 مساءً – starz play

الدوري البرازيلي

سانتوس وفلومينينسي – 10:00 مساءً – غير منقولة عربياً

كأس خادم الحرمين الشريفين

العربي والأهلي – 7:00 مساءً – قناة ثمانية

الدوري المصري

وادي دجلة والزمالك – 9:00 مساءً – محمد عفيفي

الدوري الجزائري

مولودية الجزائر واتحاد العاصمة – 9:00 مساءً – الشبابية الجزائرية