ليفربول وآرسنال وبرشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وضيفه آرسنال في الجولة الثالثة من عمر البريميرليغ.
ويخرج مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الجولة ذاتها في مواجهة أخرى مثيرة بالدوري الإنجليزي.
ويلتقي برشلونة منافسه رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني بينما يلعب يوفنتوس أمام مضيفه جنوى في الدوري الإيطالي كما يخوض إنتر ميلان مواجهة صعبة أمام أودينيزي.
ويلعب سانتوس ضد فلومينينسي في الدوري البرازيلي في اختبار جديد للنجم المخضرم نيمار قائد سانتوس.
ويلتقي الأهلي منافسه العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين بينما يلعب الزمالك ضد وادي دجلة في الدوري المصري كما يلتقي مولودية الجزائر ضد اتحاد العاصمة في ديربي مثير بالدوري الجزائري.
الدوري الإنجليزي
برايتون ومانشستر سيتي – 4:00 مساءً – bein sports1
ليفربول وآرسنال – 6:30 مساءً – bein sports 1
الدوري الإسباني
رايو فاييكانو وبرشلونة – 10:30 مساءً – bein sports 1
الدوري الإيطالي
جنوى ويوفنتوس – 7:30 مساءً – starz play
إنتر ميلان وأودينيزي – 9:45 مساءً – starz play
الدوري البرازيلي
سانتوس وفلومينينسي – 10:00 مساءً – غير منقولة عربياً
كأس خادم الحرمين الشريفين
العربي والأهلي – 7:00 مساءً – قناة ثمانية
الدوري المصري
وادي دجلة والزمالك – 9:00 مساءً – محمد عفيفي
الدوري الجزائري
مولودية الجزائر واتحاد العاصمة – 9:00 مساءً – الشبابية الجزائرية