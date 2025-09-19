إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي اعتقل خلية كانت تصنع صواريخ في رام الله بالضفة الغربية

logo
رياضة

أساء للإدارة السابقة.. حامد البلوي يشن هجوما على مالك نادي الخلود (فيديو)

أساء للإدارة السابقة.. حامد البلوي يشن هجوما على مالك نادي الخلود (فيديو)
حامد البلوي مع محمد الخليفة رئيس نادي الخلود السابقالمصدر: حساب نادي الخلود على منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

شن حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي  الخلود السعودي، هجومًا على رجل الأعمال بن هاربوغ، مالك النادي.

وقال البلوي في تصريحات تليفزيونية إنه تابع تصريحات بن هاربوغ، لكنه تمنى أن يتحدث عن مستقبل النادي بدلًا من الإساءة للإدارة السابقة، كما حدث سابقًا.

أخبار ذات علاقة

الأمريكي بن هاربورغ

وسط الجمهور: رد فعل جنوني لمالك نادي الخلود السعودي بعد هدف الفوز على ضمك(فيديو)

وأوضح البلوي أن المالك الجديد يتحدث عن النادي وديونه، ويتجاهل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والتي دفعت المستثمر للاستثمار في هذا الفريق تحديدًا دون غيره، بفضل نجاحات محمد الخليفة، رئيس النادي السابق.

أخبار ذات علاقة

الأمريكي بن هاربورغ

مالك نادي الخلود السعودي يفاجئ الجماهير بـ6 هدايا رائعة

 وأكد أن نادي الخلود يواجه تحديات وديون تبلغ 25 مليون ريال سعودي ولكن كل الأندية لديها ديون ومستحقات متأخرة.

وأشار إلى أن المالك الجديد تحدث بالاسم عن الإدارة السابقة بإساءات واضحة وهو أمر غير مبرر موضحاً أن الأفضل الحديث عن مستقبل النادي.

أخبار ذات علاقة

الأمريكي بن هاربورج

مالك نادي الخلود يفجر مفاجأة حول التعاقد مع علي البليهي

 وأكد أن المالك الجديد أساء إلى رابطة الدوري السعودي بالحديث عن عدم وجود هيكل تنظيمي رغم أن الخلود حقق نجاحات لافتة في الفترة الأخيرة وفقاً لإمكانياته.

وأتم قائلاً:" نادي الخلود مشاكله واضحة للجميع ويجب العمل على حلها بدلاً من الحديث عن الماضي".

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC