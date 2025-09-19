أساء للإدارة السابقة.. حامد البلوي يشن هجوما على مالك نادي الخلود (فيديو)

شن حامد البلوي، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الخلود السعودي، هجومًا على رجل الأعمال بن هاربوغ، مالك النادي.

وقال البلوي في تصريحات تليفزيونية إنه تابع تصريحات بن هاربوغ، لكنه تمنى أن يتحدث عن مستقبل النادي بدلًا من الإساءة للإدارة السابقة، كما حدث سابقًا.

وأوضح البلوي أن المالك الجديد يتحدث عن النادي وديونه، ويتجاهل الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، والتي دفعت المستثمر للاستثمار في هذا الفريق تحديدًا دون غيره، بفضل نجاحات محمد الخليفة، رئيس النادي السابق.

وأكد أن نادي الخلود يواجه تحديات وديون تبلغ 25 مليون ريال سعودي ولكن كل الأندية لديها ديون ومستحقات متأخرة.

وأشار إلى أن المالك الجديد تحدث بالاسم عن الإدارة السابقة بإساءات واضحة وهو أمر غير مبرر موضحاً أن الأفضل الحديث عن مستقبل النادي.

وأكد أن المالك الجديد أساء إلى رابطة الدوري السعودي بالحديث عن عدم وجود هيكل تنظيمي رغم أن الخلود حقق نجاحات لافتة في الفترة الأخيرة وفقاً لإمكانياته.

وأتم قائلاً:" نادي الخلود مشاكله واضحة للجميع ويجب العمل على حلها بدلاً من الحديث عن الماضي".