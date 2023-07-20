تقرير: عائلة جليزر تميل للاحتفاظ بمانشستر يونايتد
قالت صحيفة "ديلي إكسبريس" إن عائلة جليزر تميل للاحتفاظ بمانشستر يونايتد؛ ما سيشكل ضربة قوية لمشجعي الفريق.
وبحسب الصحيفة فإن صرامة عمليات التحقق من الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن عائلة جليزر ستظل في مكانها يوم مباراة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى لو تم إبرام صفقة البيع رسميًّا قبل ذلك الوقت.
وكان العديد من مشجعي مانشستر يونايتد يأملون في أن ينجح السير جيم أو الشيخ جاسم بن حمد في شراء النادي لتعزيز صفوف الفريق بصفقات قوية.
وقالت "ديلي إكسبريس" إن الاحتفاظ بالنادي قد يكون الآن الخيار المفضل لعائلة جليزر حتى يكون هناك المزيد من الطلب على شراء النادي.
وحدد ملاك النادي 6 مليارات جنيه إسترليني لسعر بيع مانشستر يونايتد، ويقال إن العروض التي طرحها كل من السير جيم والشيخ جاسم كانت بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار المغري الآخر لعائلة جليزر هو الاحتفاظ بملكية النادي والعمل على استثمارات أقلية تكفي لتجديد ملعب أولد ترافورد وإبقاء المشجعين سعداء.
ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون مشجعو الفريق سعداء بأي سيناريو يُبقي الملاك الحاليين في مكانهم، بعد احتجاجات منتظمة في السنوات الأخيرة.
وكشفت "ديلي إكسبريس" أنه يُعتقد أن عائلة جليزر مترددة في التخلي عن مانشستر يونايتد بسبب احتمال ارتفاع قيمة النادي في المستقبل القريب.
وستؤدي مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية لتحقيق إيرادات إضافية، وهو ما قد يفسر سبب تمسك المالكين بسعر 6 مليارات جنيه إسترليني لبيع النادي.
كما يُعتقد أن الشيخ جاسم، الذي يريد شراء حصة بنسبة 100% في مانشستر يونايتد، يشعر بالإحباط من التقدم البطيء، في حين يقال إن السير جيم مستعد للمحاولة حتى النهاية، ويتوقع البريطاني أن تستمر العملية في الموسم المقبل.
ومن المؤكد أن إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد سيكون غاضبًا مع اقتراب الموسم الجديد على الوضع الحالي، على الرغم من أنه تعاقد مع ماسون ماونت ويقترب من ضم أندريه أونانا.