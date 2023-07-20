تقرير: عائلة جليزر تميل للاحتفاظ بمانشستر يونايتد

وقالت "ديلي إكسبريس" إن الاحتفاظ بالنادي قد يكون الآن الخيار المفضل لعائلة جليزر حتى يكون هناك المزيد من الطلب على شراء النادي.

وحدد ملاك النادي 6 مليارات جنيه إسترليني لسعر بيع مانشستر يونايتد، ويقال إن العروض التي طرحها كل من السير جيم والشيخ جاسم كانت بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار المغري الآخر لعائلة جليزر هو الاحتفاظ بملكية النادي والعمل على استثمارات أقلية تكفي لتجديد ملعب أولد ترافورد وإبقاء المشجعين سعداء.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يكون مشجعو الفريق سعداء بأي سيناريو يُبقي الملاك الحاليين في مكانهم، بعد احتجاجات منتظمة في السنوات الأخيرة.