حمدان بن مبارك آل نهيان مرشحًا وحيدًا لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي
كشفت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم الإماراتي عن تلقيها الملف الذي تقدم به نادي العين رسميًا لترشيح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات التي ستُجرى يوم 8 سبتمبر المقبل.
وأوضح بيان رسمي، أصدره اتحاد الكرة الإماراتي، اليوم السبت، أنه لم يتقدم أي نادٍ آخر بأوراق ترشح لهذا المنصب.
ومن المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات اجتماعًا، مساء الأحد، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة لفحص ملف الترشح لمنصب الرئيس، وإعلان نتيجة الترشح للمنصب، على أن يتم استقبال الطعون والبت فيها خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو، يتم بعدها إعلان النتيجة النهائية لمنصب رئيس اتحاد الكرة.
وتولَّى عبدالله ناصر الجنيبي رئاسة الاتحاد الفترة الماضية مؤقتًا، إثر استقالة راشد بن حميد النعيمي.