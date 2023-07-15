حمدان بن مبارك آل نهيان مرشحًا وحيدًا لرئاسة اتحاد الكرة الإماراتي

كشفت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم الإماراتي عن تلقيها الملف الذي تقدم به نادي العين رسميًا لترشيح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لمنصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات التي ستُجرى يوم 8 سبتمبر المقبل.

وأوضح بيان رسمي، أصدره اتحاد الكرة الإماراتي، اليوم السبت، أنه لم يتقدم أي نادٍ آخر بأوراق ترشح لهذا المنصب.