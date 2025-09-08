السعودية ضد التشيك.. مَن أكثر لاعب أبهر جمهور الأخضر؟

حقق المنتخب السعودي تعادلاً مثيرًا مع مضيفه التشيك بنتيجة 1-1 مساء الاثنين في مباراة ودية اختتم بها الأخضر معسكره التدريبي في التشيك.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب الأخضر السعودي بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد في المجموعة الثانية التي تستضيفها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتضم العراق وإندونيسيا.

ويصعد متصدر المجموعة إلى كأس العالم مباشرة، فيما يلعب صاحب الوصافة مباراة فاصلة مع وصيف المجموعة الأولى لتحديد المنتخب المشارك في الملحق العالمي.

وسبق أن فاز منتخب السعودية على حساب مقدونيا الشمالية بنتيجة 2-1 يوم الخميس الماضي في تجربته الودية الأولى.

أفضل لاعب في مباراة التشيك

بكل المقاييس، يبقى عبد الله الحمدان نجم الهلال أكبر مكاسب معسكر شهر سبتمبر الجاري للمنتخب السعودي.

الحمدان سجل في مباراتي مقدونيا الشمالية والتشيك رغم مشاركته بديلًا وأحدث فاعلية كبيرة ونشاطاً لافتاً في الدقائق التي لعب لها.

ونال الحمدان أعلى تقييم في مباراة التشيك بواقع (7.9) بحسب موقع سوفا سكور، ولعب لمدة 45 دقيقة وسجل هدفاً.

ووجه الحمدان تسديدة تجاه المرمى وأخرى بعيداً عنه، بخلاف تسديدة ثالثة اصطدمت بالدفاع وراوغ مرة واحدة بنجاح.

ولمس اللاعب الكرة 40 مرة، وقدم 22 تمريرة صحيحة من أصل 25، بخلاف إرسال 4 كرات طولية بدقة تامة.

وفاز الحمدان بكل الالتحامات الأرضية والهوائية التي دخل بها وتبلغ 3 لعبات، كما خسر الكرة 5 مرات فقط.