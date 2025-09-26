لعبة انتخابية.. قناة الأهلي تكشف سر هجوم مدحت شلبي على الخطيب (فيديو)

كشفت قناة الأهلي المصري سر هجوم الإعلامي مدحت شلبي ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الساعات الماضية.

وأعلن مجلس الأهلي تقدمه ببلاغ للقضاء المصري بجانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مدحت شلبي لما ذكره في برنامجه بقناة MBX MASR2 في حق محمود الخطيب من أقوال غير حقيقية بحسب بيان صادر عن القلعة الحمراء.

وكان مدحت شلبي قد أكد عبر برنامجه أن السفارة الأمريكية رفضت منح تأشيرة السفر للخطيب للتواجد في كأس العالم للأندية في شهر يونيو الماضي وبالتالي اعتذاره لم يكن لأسباب صحية.

وأشار شلبي إلى أن الخطيب أهدر أموالاً طائلة في دفع الشرط الجزائي لمدربي الأهلي السابقين مارسيل كولر وخوسيه ريبيرو.

وتحدث عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي عبر قناة ناديه، بأن ما قيل غير صحيح بالمرة مؤكداً أن زيارة السفيرة الأمريكية بنفسها إلى مقر القلعة الحمراء يرد على كل هذا الكلام.

وأشار الإعلامي إبراهيم المنيسي أن هذا الكلام به غرض موضحاً أن الخطيب حصل على التأشيرة دون إجراء مقابلة مع السفارة الأمريكية.

بالمستندات والفيديو!.. رد قوي من المنيسي والقيعي على تجاوزات مدحت شلبي عن الكابتن محمود الخطيب

وأكد أن هناك محاولة لتصدير مفهوم معين وصورة ما عن الأهلي ومحمود الخطيب مشيراً إلى أن هناك لعبة انتخابية هدفها تشويه صورة رئيس النادي والضغط عليه كي لا يترشح لخوض الانتخابات.

وكان الأهلي قد حدد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل موعداً لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.