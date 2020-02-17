خلفا لموفق جمعة.. السباح فراس معلا رئيسا للاتحاد الرياضي العام في سوريا

انتخب السباح فراس معلا رئيساً للاتحاد الرياضي العام واللجنة الأولمبية السورية، اليوم الاثنين، خلفا لموفق جمعة، وذلك خلال أعمال المؤتمر العاشر للاتحاد الرياضي العام.

وفراس معلا بطل سوري عالمي في رياضة السباحة، من مواليد مدينة اللاذقية 1971.

ويعتبر معلا الشخص الوحيد الذي سبح بين قارتي أوروبا وآسيا حيث تمكن من عبور البحر بين قبرص وسوريا بعد قطع مسافة 110 كم والسباحة المتواصلة لمدة 46 ساعة متواصلة عام 2007، كما سبق له أيضا عبور بحر المانش بين انكلترا و فرنسا عام 2002 بزمن 20 ساعة.

وشغل فراس معلا شغل العديد من المناصب من أهمها نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام وأمين عام اللجنة الأولمبية السورية ورئيس اتحاد السباحة.