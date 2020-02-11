بطل دراجات مغربي ينضم إلى فريق إسرائيلي

انتقل البطل المغربي في سباقات الدراجات المهدي شكري ، البالغ من العمر 23 عاما إلى فريق أكاديمية إسرائيل لركوب الدراجات ، وهو أول متسابق عربي مسلم ينضم إلى فريق ركوب الدراجات المحترف الوحيد في إسرائيل حسب صحيفة ”جيروزاليم بوست“ التي أوردت الخبر .

وكشف شكري أن التحاقه جاء لتحقيق حلمه المتعلق بالمشاركة في طواف فرنسا الشهير، لحصول الفريق على رخصة من الاتحاد الدولي للدراجات للمشاركة فيه، ولمواجهة ”الظروف الاجتماعية الصعبىة و الإهمال و التهميش الذي قوبل به“ حسب تعبيره.

كما كشف أنه لم يجد فريقا في سنة 2020، مما اضطره للتوقيع مع الفريق الإسرائيلي حتى ”لا يتأثر مستواه بعدم الممارسة و الابتعاد عن أجواء المنافسة ”كما يقول.

والدراج المغربي حائز على عدة ألقاب أبرزها بطولة إفريقيا للعام 2015 ،وبطولة العرب لسنوات 2012 و2013و2014 ، كما احتل المرتبة 26 ببطولة كأس العالم بالدوحة العام 2016، قبل أن يجد نفسه مقصيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية بطوكيو هذا العام ، رغم تأهله للمسابقة ضمن 15 دراجا إفريقيا.