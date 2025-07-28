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رياضة

سبورتنغ لشبونة يعثر رسميّا على بديل رونالدو الجديد

سبورتنغ لشبونة يعثر رسميّا على بديل رونالدو الجديد
لويس سواريزالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 9:08 م

أعلن سبورتنغ لشبونة، بطل الدوري البرتغالي الممتاز لموسم 2024 ـ 2025 اليوم الاثنين التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس سواريز قادما من ألميريا الإسباني، بعقد يمتد حتى 2030، وبشرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (92.73 مليون دولار).

ولم يكشف الناديان عن التفاصيل المالية، ولكن وسائل إعلام إسبانية قدرت الصفقة بنحو 25 مليون يورو.

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 وقال نادي سبورتنغ لشبونة في بيان "لويس سواريز أحدث صفقات نادي سبورتنج كلوب دي برتغال. ينضم المهاجم البالغ عمره 27 عاما إلينا قادماً من ألميريا، حيث سجل 31 هدفا ولعب ثماني تمريرات حاسمة في موسم 2024-25".

ومن جانبه قال لويس سواريز: "وصلت إلى أعلى مرحلة في مسيرتي. أريد أن أظهر أنني أمتلك ما يؤهلني للعب هنا".

وتأتي صفقة انضمام لويس سواريز إلى بطل الدوري البرتغالي بعد أيام قليلة من رحيل نجمه الأول وهداف الدوري فيكتور جيوكيرس.

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 وأحرز غيوكيرس 39 هدفا في الدوري البرتغالي مع سبورتنغ لشبونة الموسم الماضي ليفوز بجائزة هداف المسابقة برقم غير مسبوق.

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