كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، ويحصل اللاعب على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا في النصر السعودي.
وبحسب صحيفة "ميرور" فإنه لدى رونالدو أيضًا مجموعة من عقود الرعاية، بما في ذلك عقود مع نايكي وأرماني.
ونتيجة لذلك، حصل رونالدو على مبلغ ضخم قدره 218 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.
ويحصل رونالدو على 57 مليون جنيه إسترليني أكثر من جون رام الثاني في القائمة، لاعب الغولف.
وضمن الإسباني جون رام الحصول على أرباح بقيمة 161 مليون جنيه إسترليني واحتلال المركز الثاني في القائمة.
واحتل ليونيل ميسي، منافس رونالدو التقليدي، المركز الثالث بحصوله على 103 ملايين جنيه إسترليني، متقدمًا على الرابع ليبرون جيمس الذي يحصل على 99.8 مليون جنيه إسترليني.
واحتل النجم الفرنسي كيليان مبابي المركز الخامس ويحصل على 99.2 مليون جنيه إسترليني، وجاء النجم البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي في المركز السادس برصيد 96 مليون جنيه إسترليني.
ويهيمن نجوم دوري السلة الأميركي للمحترفين على النصف السفلي من المراكز العشرة الأول، ويتصدر ستيف كاري، لاعب غولدن ستيت واريورز المجموعة بعد أن حصل على 78.5 مليون جنيه إسترليني ليحتل المركز السابع في القائمة.
قائمة الرياضيين الأعلى أجرَا في العالم
1. كريستيانو رونالدو (كرة القدم) - 218 مليون جنيه إسترليني.
2. جون رام (غولف) - 161 مليون جنيه إسترليني.
3. ليونيل ميسي (كرة القدم) - 103 ملايين جنيه إسترليني.
4. ليبرون جيمس (دوري السلة الأمريكي للمحترفين) - 99.8 مليون جنيه إسترليني.
5. كيليان مبابي (كرة القدم) - 99.2 مليون جنيه إسترليني.
6. نيمار (كرة القدم) - 96 مليون جنيه إسترليني.
7. ستيفن كاري (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 78.5 مليون جنيه إسترليني.
8. يانيس أنتيتوكونمبو (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 70.2 مليون جنيه إسترليني.
9. كيفن دورانت (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 69 مليون جنيه إسترليني.
10. باتريك ماهومز (كرة قدم أمريكية) - 66.9 مليون جنيه إسترليني..
11. لامار جاكسون (كرة قدم أمريكية) - 65.5 مليون جنيه إسترليني.
12. كريم بنزيما (كرة القدم) - 61 مليون جنيه إسترليني.
13. روري ماكلروي (غولف) - 61 مليون جنيه إسترليني.
14. تايغر وودز (غولف) - 61 مليون جنيه إسترليني.
15. ماكس فيرستاين (فورمولا 1) 59.5 مليون جنيه إسترليني.
16. شوهي أوهتاني (بيسبول) – 55.6 مليون جنيه إسترليني.
17. كانيلو ألفاريز (ملاكمة) - 52.4 مليون جنيه إسترليني.
18. إيرلينغ هالاند (كرة القدم) - 50 مليون جنيه إسترليني.
19. لويس هاميلتون (فورمولا 1) - 49.2 مليون جنيه إسترليني.
20. ماكس شيرزر (بيسبول) - 48.2 مليون جنيه إسترليني.
21. داميان ليلارد (كرة السلة) - 47.8 مليون جنيه إسترليني.
22. كلاي طومسون (كرة السلة) - 47.7 مليون جنيه إسترليني.
23. محمد صلاح (كرة القدم) - 44.4 مليون جنيه إسترليني.
24. أنتوني جوشوا (ملاكمة) - 43.6 مليون جنيه إسترليني.
25. راسل وستبروك (كرة السلة) - 42.8 مليون جنيه إسترليني.