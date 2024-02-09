كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، ويحصل اللاعب على 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا في النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "ميرور" فإنه لدى رونالدو أيضًا مجموعة من عقود الرعاية، بما في ذلك عقود مع نايكي وأرماني.

ونتيجة لذلك، حصل رونالدو على مبلغ ضخم قدره 218 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي.

ويحصل رونالدو على 57 مليون جنيه إسترليني أكثر من جون رام الثاني في القائمة، لاعب الغولف.

وضمن الإسباني جون رام الحصول على أرباح بقيمة 161 مليون جنيه إسترليني واحتلال المركز الثاني في القائمة.