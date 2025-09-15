كم مرة حصل كريستيانو رونالدو على الحذاء الذهبي طوال مسيرته؟

كتب – نور الدين ميفراني

فاز الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافي دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وتسلم الجائزة من الأسطورة ماجد عبد الله، مساء أمس الأحد، قبل مواجهة الخلود في إطار منافسات دوري روشن للمحترفين.

وبهذه الجائزة أكد النجم البرتغالي قوته كهداف كبير ويحتاج لقيادة فريقه النصر للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

وكان كريستيانو رونالدو سجّل 25 هدفا في دوري "روشن" خلال الموسم الماضي.

وقال فريق النصر عبر منصة "إكس"، تعليقًا على لقطة النجم البرتغالي وماجد عبد الله: "تاريخـيٌ يُسلّـم تاريخـيّ، ماجـد عبدالله يُسلم كريستيانو رونالدو جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024 - 2025 من رابطة الدوري السعودي للمحترفين".

وخلال مسيرته توج الأسطورة كريستيانو رونالدو بجائزة الحذاء كأفضل هداف 14 مرة برفقة الأندية التي لعب في صفوفها.

وبدأ النجم البرتغالي مسيرته في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي برفقة مانشستر يونايتد موسم 2007-2008 كأفضل هداف للدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز رونالدو بجائزة هداف الدوري الإسباني 3 مرات في 2011 و 2014 و2015 وبجائزة هداف الدوري الإيطالي مرة واحدة في 2021.

كما توج مرتين بجائزة الحذاء الذهبي في دوري روشن السعودي 2024 و2025.

وتوج رونالدو بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا 7 مرات، وهو رقم قياسي، في 2008 برفقة مانشستر يونايتد و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 بقميص ريال مدريد.

كما فاز النجم البرتغالي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية 4 مرات سنوات 2008 و2011 و2014 و2015.

الحذاء الذهبي الجديد مع النصر يؤكد أن كريستيانو رونالدو ما زال أيقونة عالمية، ففي سن الأربعين، يواصل حصد الألقاب الفردية وترك بصمته في دوريات مختلفة؛ ما يعزز إرثه ويغذي الجدل حول من هو أعظم لاعب في التاريخ، في الوقت الذي يقترب فيه من بلوغ الإنجاز التاريخي بتسجيل 1000 هدف.